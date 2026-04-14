Consulta el horóscopo chino del miércoles 15 de abril

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El detalle marca la diferencia. Revisar bien lo que hacés evita errores. o Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Actuás desde la lealtad. Eso fortalece vínculos importantes. o Números de la Suerte: 11, 14, 29

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Elegís priorizar tu bienestar sin culpa. Eso mejora todo lo demás. o Números de la Suerte: 12, 15, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy priorizás lo importante sin dispersarte. Tenés claridad para avanzar con decisión. o Números de la Suerte: 1, 18, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia empieza a dar resultados visibles. Lo sostenido encuentra recompensa. o Números de la Suerte: 2, 20, 32

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La intensidad se transforma en acción concreta. Buen día para avanzar con firmeza. o Números de la Suerte: 3, 21, 33

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Lográs mantener el equilibrio emocional incluso en contextos tensos. o Números de la Suerte: 4, 22, 34

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia se fortalece. Generás impacto con lo que decís y hacés. o Números de la Suerte: 5, 23, 35

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Detectás oportunidades ocultas. Tu percepción te da ventaja. o Números de la Suerte: 6, 24, 36