Consulta el horóscopo chino del miércoles 15 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Avanzás sin mirar atrás. La acción decidida te posiciona mejor. o Números de la Suerte: 7, 10, 25
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Lo emocional toma protagonismo. Escucharlo te ordena. o Números de la Suerte: 8, 11, 26
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Planificar hoy es clave. El orden te da ventaja competitiva. o Números de la Suerte: 10, 13, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El detalle marca la diferencia. Revisar bien lo que hacés evita errores. o Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Actuás desde la lealtad. Eso fortalece vínculos importantes. o Números de la Suerte: 11, 14, 29
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Elegís priorizar tu bienestar sin culpa. Eso mejora todo lo demás. o Números de la Suerte: 12, 15, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy priorizás lo importante sin dispersarte. Tenés claridad para avanzar con decisión. o Números de la Suerte: 1, 18, 30
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia empieza a dar resultados visibles. Lo sostenido encuentra recompensa. o Números de la Suerte: 2, 20, 32
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La intensidad se transforma en acción concreta. Buen día para avanzar con firmeza. o Números de la Suerte: 3, 21, 33
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Lográs mantener el equilibrio emocional incluso en contextos tensos. o Números de la Suerte: 4, 22, 34
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia se fortalece. Generás impacto con lo que decís y hacés. o Números de la Suerte: 5, 23, 35
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Detectás oportunidades ocultas. Tu percepción te da ventaja. o Números de la Suerte: 6, 24, 36
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