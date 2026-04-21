Consulta el horóscopo chino del miércoles 22 de abril

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El orden te da claridad. Todo mejora cuando organizás. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La honestidad fortalece vínculos. Decir lo que pensás con respeto suma. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El disfrute aparece en lo cotidiano. No lo subestimes. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para ordenar ideas antes de actuar. Pensar bien evita decisiones apresuradas. Números de la Suerte: 1, 17, 29

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La constancia sigue marcando el camino. No es el día para cambios bruscos. Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La impulsividad puede jugarte en contra. Canalizar la energía es clave. Números de la Suerte: 3, 20, 33

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 Buscás armonía y eso te lleva a evitar conflictos innecesarios. Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu energía impacta en otros. Usarla con inteligencia genera mejores resultados. Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La observación te da ventaja. Detectás lo que otros no ven. Números de la Suerte: 6, 23, 35