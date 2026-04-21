Consulta el horóscopo chino del miércoles 22 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/16 El movimiento te ordena. Necesitás acción para avanza. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0317 La empatía te conecta con los demás. Escuchar es más importante que hablar hoy. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Tu creatividad te permite resolver lo complejo con simpleza. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El orden te da claridad. Todo mejora cuando organizás. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La honestidad fortalece vínculos. Decir lo que pensás con respeto suma. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El disfrute aparece en lo cotidiano. No lo subestimes. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para ordenar ideas antes de actuar. Pensar bien evita decisiones apresuradas. Números de la Suerte: 1, 17, 29
BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La constancia sigue marcando el camino. No es el día para cambios bruscos. Números de la Suerte: 2, 19, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La impulsividad puede jugarte en contra. Canalizar la energía es clave. Números de la Suerte: 3, 20, 33
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 Buscás armonía y eso te lleva a evitar conflictos innecesarios. Números de la Suerte: 4, 21, 33
DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu energía impacta en otros. Usarla con inteligencia genera mejores resultados. Números de la Suerte: 5, 22, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La observación te da ventaja. Detectás lo que otros no ven. Números de la Suerte: 6, 23, 35
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