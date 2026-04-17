Consulta el horóscopo chino del sabado 18 de abril

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden. Claridad.o Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Protección. Compromiso. o Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar. Disfrute.o Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Decisión firme. Avanzás sin dudar. o Números de la Suerte: 1, 17, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad. Nada te saca del eje. o Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Energía intensa. Canalizarla es clave. o Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Armonía. Buscás paz. o Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Expansión. Oportunidades. o Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición. Lectura fina. o Números de la Suerte: 6, 23, 35