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Consulta el horóscopo chino del sabado 18 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Acción. Movimiento constante. o Números de la Suerte: 7, 10, 26

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad. Emoción presente. o Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio. Resolución. o Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden. Claridad.o Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Protección. Compromiso. o Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar. Disfrute.o Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Decisión firme. Avanzás sin dudar. o Números de la Suerte: 1, 17, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad. Nada te saca del eje. o Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Energía intensa. Canalizarla es clave. o Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Armonía. Buscás paz. o Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Expansión. Oportunidades. o Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición. Lectura fina. o Números de la Suerte: 6, 23, 35

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