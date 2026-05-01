Consulta el horóscopo chino del sábado 2 de mayo

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/20 Lleva tiempo recuperarse de tales tormentas. Como sabes, el trabajo en sí no es lo que te deprime. Números de la Suerte: 12, 23, 36.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/09 Tus habilidades intuitivas deberían estar operando a un nivel muy alto hoy. Números de la Suerte: 5, 15, 26.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/10 Este es un buen momento para tomar el control de la situación. Has hecho tu preparación y ahora es el momento de darle un buen uso. Estás a punto de enfrentar a tu enemigo cara a cara. Números de la Suerte: 4, 12, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/11 Hoy hay mucho poder en tus palabras, así que ten cuidado de cómo las usas. Puede terminar manipulando las elecciones de otros si no eres cuidadoso con tu conducta. Números de la Suerte: 2, 18, 31.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/12 Trata de superar la tensión potencial y los puntos difíciles del día. Hazte un favor y no sientas que tienes que inclinarte al nivel de otro. Enorgullécete de tus acciones y haz las cosas con confianza. Números de la Suerte: 3, 16, 29.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/13 Asegúrate de dar a los demás la libertad y el poder para decidir las cosas por sí mismos. Se abierto y honesto sobre todos los hechos que puedan influir de alguna manera en tus decisiones. Números de la Suerte: 6, 13, 25.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/14 Puede ser difícil conectar con otros hoy. La gente puede ser bastante indecisa. Por otro lado, las personas tienden a ser más maleables. Números de la Suerte: 10, 21, 34.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/15 Recuerda que solo puedes permanecer a cargo mientras los demás a su alrededor apoyen su personalidad de liderazgo.Números de la Suerte: 6, 13, 25.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Hoy obtenga respeto con palabras amables y una actitud sensible en lugar de imponer reglas y regulaciones duras que restrinjan y agraven. Números de la Suerte: 3, 16, 29.