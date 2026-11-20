Número de la Suerte: 8, 20, 35

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una mirada renovada sobre cambios y adaptación puede darte claridad. Apoyarte en tu creatividad será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. En vez de querer resolverlo todo, concentrate en una idea por vez; el objetivo es encontrar alternativas originales. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 1, 11, 19

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Dedicar un momento a conversaciones pendientes puede resultar enriquecedor. Apoyarte en tu disciplina será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Una buena orientación es sencilla: no te exijas controlar cada detalle, y date la oportunidad de simplificar una tarea que parecía compleja. Si surge una conversación, procurá escuchar antes de responder.

Número de la Suerte: 10, 15, 23

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Hoy conviene revisar cómo te relacionás con relaciones y comunicación. Tu lealtad puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Dale espacio a tus prioridades: cuidá también tus propios límites. Esto puede ayudarte a construir confianza con acciones coherentes. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás.

Número de la Suerte: 3, 9, 18

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: La jornada propone prestar atención a familia y afectos. Apoyarte en tu generosidad será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Dale espacio a tus prioridades: equilibrá el dar con el recibir. Esto puede ayudarte a disfrutar de las cosas simples. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción.

Número de la Suerte: 1, 9, 12

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una mirada renovada sobre trabajo y colaboración puede darte claridad. Tu ingenio puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. En vez de querer resolverlo todo, observá los detalles antes de decidir; el objetivo es convertir una buena idea en un plan concreto. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer.

Número de la Suerte: 27, 28, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: El clima simbólico del día invita a reflexionar sobre metas a largo plazo. Podés aprovechar tu constancia para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. En vez de querer resolverlo todo, respetá tus propios tiempos; el objetivo es fortalecer lo que ya venís construyendo. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación.

Número de la Suerte: 2, 24, 33

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Hoy conviene revisar cómo te relacionás con iniciativas y oportunidades. Tu valentía puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Una buena orientación es sencilla: evitá confundir entusiasmo con urgencia, y date la oportunidad de dar un paso decidido sin perder prudencia. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 5, 16, 25

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: La propuesta de hoy gira alrededor de aprendizajes y nuevas ideas. Tu diplomacia puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Recordá: expresá tus necesidades con claridad; así vas a poder crear acuerdos sin resignar tu tranquilidad. Si surge una conversación, procurá escuchar antes de responder.

Número de la Suerte: 20, 25, 26

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Hoy conviene revisar cómo te relacionás con creatividad y expresión. Podés aprovechar tu liderazgo para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Una buena orientación es sencilla: escuchá las perspectivas ajenas, y date la oportunidad de inspirar a otros desde el ejemplo. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás.

Número de la Suerte: 4, 18, 22

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Dedicar un momento a descanso y disfrute puede resultar enriquecedor. Podés aprovechar tu intuición para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Recordá: contrastá tus impresiones con hechos; así vas a poder comprender una situación desde otra perspectiva. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción.

Número de la Suerte: 19, 32, 34