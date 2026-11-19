Número de la Suerte: 8, 20, 35

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: La jornada propone prestar atención a creatividad y expresión. Podés aprovechar tu creatividad para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Dale espacio a tus prioridades: concentrate en una idea por vez. Esto puede ayudarte a encontrar alternativas originales. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción.

Número de la Suerte: 1, 11, 19

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La jornada propone prestar atención a descanso y disfrute. Apoyarte en tu disciplina será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Una buena orientación es sencilla: no te exijas controlar cada detalle, y date la oportunidad de simplificar una tarea que parecía compleja. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer.

Número de la Suerte: 10, 15, 23

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: La propuesta de hoy gira alrededor de proyectos y decisiones. Apoyarte en tu lealtad será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Recordá: cuidá también tus propios límites; así vas a poder construir confianza con acciones coherentes. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación.

Número de la Suerte: 3, 9, 18

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Dedicar un momento a bienestar y hábitos puede resultar enriquecedor. Apoyarte en tu generosidad será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Dale espacio a tus prioridades: equilibrá el dar con el recibir. Esto puede ayudarte a disfrutar de las cosas simples. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 1, 9, 12

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: La jornada propone prestar atención a familia y afectos. Podés aprovechar tu ingenio para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Recordá: observá los detalles antes de decidir; así vas a poder convertir una buena idea en un plan concreto. Si surge una conversación, procurá escuchar antes de responder.

Número de la Suerte: 27, 28, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: En este día, límites personales merece un lugar en tus prioridades. Podés aprovechar tu constancia para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Dale espacio a tus prioridades: respetá tus propios tiempos. Esto puede ayudarte a fortalecer lo que ya venís construyendo. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás.

Número de la Suerte: 2, 24, 33

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: La propuesta de hoy gira alrededor de equilibrio emocional. Tu valentía puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. En vez de querer resolverlo todo, evitá confundir entusiasmo con urgencia; el objetivo es dar un paso decidido sin perder prudencia. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción.

Número de la Suerte: 5, 16, 25

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: En este día, organización económica merece un lugar en tus prioridades. Podés aprovechar tu diplomacia para abordar las situaciones cotidianas con mayor confianza. Dale espacio a tus prioridades: expresá tus necesidades con claridad. Esto puede ayudarte a crear acuerdos sin resignar tu tranquilidad. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer.

Número de la Suerte: 20, 25, 26

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: En este día, trabajo y colaboración merece un lugar en tus prioridades. Apoyarte en tu liderazgo será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Dale espacio a tus prioridades: escuchá las perspectivas ajenas. Esto puede ayudarte a inspirar a otros desde el ejemplo. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación.

Número de la Suerte: 4, 18, 22

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: En este día, metas a largo plazo merece un lugar en tus prioridades. Apoyarte en tu intuición será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Una buena orientación es sencilla: contrastá tus impresiones con hechos, y date la oportunidad de comprender una situación desde otra perspectiva. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 19, 32, 34