Números de la Suerte: 9

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Tu habilidad para negociar estará muy activa. Una conversación manejada con humor e inteligencia puede darte un resultado mejor del esperado.

Números de la Suerte: 22

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Hoy será importante revisar detalles antes de cerrar algo. Tu minuciosidad puede evitar una equivocación pequeña pero bastante molesta.

Números de la Suerte: 13

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una demostración concreta de confianza fortalece un vínculo importante. También será necesario poner límites donde la reciprocidad no esté presente.

Números de la Suerte: 26

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Una jornada favorable para bajar el ritmo y recuperar energía. Lo simple puede darte más satisfacción que cualquier plan demasiado elaborado.

Números de la Suerte: 4

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una decisión práctica puede simplificar algo que se venía complicando innecesariamente. Confiá en tu capacidad para adaptarte rápido a los cambios.

Números de la Suerte: 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu constancia empieza a mostrar resultados concretos. Hoy conviene sostener lo que funciona y evitar modificaciones hechas sólo por impaciencia.

Números de la Suerte: 16

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Sentirás ganas de romper una rutina que ya te queda pequeña. Elegí un cambio inteligente y no una reacción impulsiva que después tengas que corregir.

Números de la Suerte: 7

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Una palabra amable puede mejorar notablemente el clima de una relación. Tu capacidad para escuchar será tan importante como lo que tengas para decir.

Números de la Suerte: 24

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Estás en condiciones de tomar una decisión que otros venían evitando. Tu seguridad genera confianza, siempre que no se transforme en imposición.

Números de la Suerte: 35

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Algo que intuías comienza a hacerse evidente. No necesitás apresurarte: observar cómo evoluciona la situación te permitirá actuar con mayor precisión.

Números de la Suerte: 18