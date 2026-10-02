Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: El día favorece los movimientos, encuentros y actividades que rompan la monotonía. Una propuesta espontánea puede terminar siendo especialmente positiva.
Números de la Suerte: 31
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Prestá atención a tus necesidades emocionales antes de ocuparte de las de todo el mundo. Cuidarte mejor te permite también acompañar mejor a otros.
Números de la Suerte: 9
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Tu habilidad para negociar estará muy activa. Una conversación manejada con humor e inteligencia puede darte un resultado mejor del esperado.
Números de la Suerte: 22
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Hoy será importante revisar detalles antes de cerrar algo. Tu minuciosidad puede evitar una equivocación pequeña pero bastante molesta.
Números de la Suerte: 13
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una demostración concreta de confianza fortalece un vínculo importante. También será necesario poner límites donde la reciprocidad no esté presente.
Números de la Suerte: 26
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Una jornada favorable para bajar el ritmo y recuperar energía. Lo simple puede darte más satisfacción que cualquier plan demasiado elaborado.
Números de la Suerte: 4
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una decisión práctica puede simplificar algo que se venía complicando innecesariamente. Confiá en tu capacidad para adaptarte rápido a los cambios.
Números de la Suerte: 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu constancia empieza a mostrar resultados concretos. Hoy conviene sostener lo que funciona y evitar modificaciones hechas sólo por impaciencia.
Números de la Suerte: 16
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Sentirás ganas de romper una rutina que ya te queda pequeña. Elegí un cambio inteligente y no una reacción impulsiva que después tengas que corregir.
Números de la Suerte: 7
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Una palabra amable puede mejorar notablemente el clima de una relación. Tu capacidad para escuchar será tan importante como lo que tengas para decir.
Números de la Suerte: 24
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Estás en condiciones de tomar una decisión que otros venían evitando. Tu seguridad genera confianza, siempre que no se transforme en imposición.
Números de la Suerte: 35
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Algo que intuías comienza a hacerse evidente. No necesitás apresurarte: observar cómo evoluciona la situación te permitirá actuar con mayor precisión.
Números de la Suerte: 18
comentar