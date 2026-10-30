GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: El orden conseguido durante octubre te permite cerrar tranquilo. Antes de empezar nuevas metas, reconocé todo aquello que ya terminaste. Número de la Suerte: 12

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: El mes finaliza con certezas importantes sobre vínculos y lealtades. Entrás en noviembre sabiendo mejor quién merece caminar a tu lado. Número de la Suerte: 25

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Cerrás octubre con una energía cálida y agradecida. Disfrutar de lo logrado y de quienes te acompañaron será la mejor manera de despedir el mes. Número de la Suerte: 17

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: El último día del mes trae claridad mental y una sensación de cierre. Dejá resuelto aquello que no querés seguir arrastrando hacia noviembre. Número de la Suerte: 39

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Terminás octubre reconociendo el valor de tu perseverancia. Lo construido lentamente demuestra ahora por qué valía la pena esperar. Número de la Suerte: 16

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Una energía poderosa de renovación marca este cierre. Soltar una vieja forma de reaccionar puede abrir un ciclo completamente diferente. Número de la Suerte: 9

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: El día invita a despedir octubre con suavidad y sin reproches innecesarios. Elegí llevarte las enseñanzas y dejar atrás el peso. Número de la Suerte: 21

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Cerrás el mes con una presencia especialmente fuerte. Mirá lo conseguido y preparate para noviembre sabiendo mucho mejor de qué sos capaz. Número de la Suerte: 49

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Una comprensión profunda termina de cerrar un ciclo. Lo que aprendiste durante octubre será una herramienta importante en lo que viene. Número de la Suerte: 27