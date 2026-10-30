Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: El final del mes despierta ganas de nuevos caminos. Permitite imaginar noviembre con mayor libertad y objetivos que realmente te entusiasmen. Número de la Suerte: 30
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: La sensibilidad se transforma en claridad emocional. Cerrás octubre entendiendo mejor qué necesitás para sentirte realmente en equilibrio. Número de la Suerte: 8
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Terminás el mes con varias ideas y una enorme capacidad de adaptación. Elegí qué vale la pena desarrollar y dejá el resto como aprendizaje. Número de la Suerte: 36
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: El orden conseguido durante octubre te permite cerrar tranquilo. Antes de empezar nuevas metas, reconocé todo aquello que ya terminaste. Número de la Suerte: 12
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: El mes finaliza con certezas importantes sobre vínculos y lealtades. Entrás en noviembre sabiendo mejor quién merece caminar a tu lado. Número de la Suerte: 25
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Cerrás octubre con una energía cálida y agradecida. Disfrutar de lo logrado y de quienes te acompañaron será la mejor manera de despedir el mes. Número de la Suerte: 17
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: El último día del mes trae claridad mental y una sensación de cierre. Dejá resuelto aquello que no querés seguir arrastrando hacia noviembre. Número de la Suerte: 39
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Terminás octubre reconociendo el valor de tu perseverancia. Lo construido lentamente demuestra ahora por qué valía la pena esperar. Número de la Suerte: 16
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Una energía poderosa de renovación marca este cierre. Soltar una vieja forma de reaccionar puede abrir un ciclo completamente diferente. Número de la Suerte: 9
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: El día invita a despedir octubre con suavidad y sin reproches innecesarios. Elegí llevarte las enseñanzas y dejar atrás el peso. Número de la Suerte: 21
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Cerrás el mes con una presencia especialmente fuerte. Mirá lo conseguido y preparate para noviembre sabiendo mucho mejor de qué sos capaz. Número de la Suerte: 49
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Una comprensión profunda termina de cerrar un ciclo. Lo que aprendiste durante octubre será una herramienta importante en lo que viene. Número de la Suerte: 27
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