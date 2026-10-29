Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26:
El mes termina con ganas de movimiento y nuevos horizontes. Empezar a planear una próxima aventura devuelve entusiasmo.
Número de la Suerte: 20
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27:
El balance emocional es positivo si aprendiste a proteger mejor tus límites. Llevá esa enseñanza al próximo mes.
Número de la Suerte: 7
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28:
Las experiencias de octubre dejaron varias ideas útiles. Elegí una y convertíla en un proyecto concreto para noviembre.
Número de la Suerte: 35
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29:
Tu disciplina permitió cerrar más asuntos de los que imaginabas. Disfrutá de la sensación de orden antes de sumar nuevas obligaciones.
Número de la Suerte: 11
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30:
Sabés con mayor claridad quiénes forman parte de tu círculo verdadero. Esa certeza te permite entrar al próximo mes con confianza.
Número de la Suerte: 26
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31:
Cerrás octubre valorando mucho más el descanso, los afectos y los pequeños placeres. Esa fórmula merece acompañarte también en noviembre.
Número de la Suerte: 18
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32:
El balance del mes te muestra qué estrategias funcionaron mejor. Conservá esas herramientas y soltá las complicaciones que no aportaron nada.
Número de la Suerte: 31
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33:
Terminás octubre con bases más firmes que al comienzo. Una decisión que parecía pequeña terminó fortaleciendo mucho tu estabilidad.
Número de la Suerte: 14
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34:
Sentís una fuerte necesidad de renovación y cambio. Antes de lanzarte a noviembre, definí claramente qué querés dejar atrás.
Número de la Suerte: 5
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35:
El cierre del mes trae mayor serenidad emocional. Una conversación pendiente puede terminar mucho mejor de lo que imaginabas.
Número de la Suerte: 23
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36:
Octubre concluye con reconocimiento y mayor confianza. Utilizá esta energía para preparar un objetivo ambicioso para la próxima etapa.
Número de la Suerte: 48
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25:
Entendés con claridad qué personas, proyectos o situaciones merecen seguir ocupando tu energía. La selección será liberadora.
Número de la Suerte: 28
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