CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27:

El balance emocional es positivo si aprendiste a proteger mejor tus límites. Llevá esa enseñanza al próximo mes.

Número de la Suerte: 7

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28:

Las experiencias de octubre dejaron varias ideas útiles. Elegí una y convertíla en un proyecto concreto para noviembre.

Número de la Suerte: 35

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29:

Tu disciplina permitió cerrar más asuntos de los que imaginabas. Disfrutá de la sensación de orden antes de sumar nuevas obligaciones.

Número de la Suerte: 11

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30:

Sabés con mayor claridad quiénes forman parte de tu círculo verdadero. Esa certeza te permite entrar al próximo mes con confianza.

Número de la Suerte: 26

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31:

Cerrás octubre valorando mucho más el descanso, los afectos y los pequeños placeres. Esa fórmula merece acompañarte también en noviembre.

Número de la Suerte: 18

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32:

El balance del mes te muestra qué estrategias funcionaron mejor. Conservá esas herramientas y soltá las complicaciones que no aportaron nada.

Número de la Suerte: 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33:

Terminás octubre con bases más firmes que al comienzo. Una decisión que parecía pequeña terminó fortaleciendo mucho tu estabilidad.

Número de la Suerte: 14

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34:

Sentís una fuerte necesidad de renovación y cambio. Antes de lanzarte a noviembre, definí claramente qué querés dejar atrás.

Número de la Suerte: 5

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35:

El cierre del mes trae mayor serenidad emocional. Una conversación pendiente puede terminar mucho mejor de lo que imaginabas.

Número de la Suerte: 23

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36:

Octubre concluye con reconocimiento y mayor confianza. Utilizá esta energía para preparar un objetivo ambicioso para la próxima etapa.

Número de la Suerte: 48

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25:

Entendés con claridad qué personas, proyectos o situaciones merecen seguir ocupando tu energía. La selección será liberadora.

Número de la Suerte: 28