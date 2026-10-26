Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: El deseo de libertad puede llevarte a probar algo nuevo. Una experiencia espontánea tiene potencial para darte una idea duradera. Número de la Suerte: 20
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: El día invita a reconocer cuánto necesitás cuidar tu espacio emocional. Alejarte de un clima pesado será saludable. Número de la Suerte: 7
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Tu inteligencia social te permite saber exactamente con quién hablar. Una gestión rápida puede resolver bastante más de lo esperado. Número de la Suerte: 35
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Te beneficia revisar tu agenda y eliminar compromisos innecesarios. Tener menos cosas pendientes mejorará tu concentración. Número de la Suerte: 10
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: La reciprocidad será protagonista. Un gesto de alguien cercano confirma que tu confianza estaba bien depositada. Número de la Suerte: 24
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Algo agradable llega sin demasiada planificación. Dejar un margen para la espontaneidad hará que disfrutes más. Número de la Suerte: 18
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una situación aparentemente menor puede abrir una vía nueva. Tu capacidad para reconocer posibilidades antes que otros será una ventaja. Número de la Suerte: 36
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Sentís más claridad sobre aquello que querés conservar y aquello que conviene dejar atrás. Esa definición fortalece tu estabilidad. Número de la Suerte: 8
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: La determinación estará a pleno y podés lograr un avance importante. No desperdicies fuerza tratando de convencer a quien no quiere escuchar. Número de la Suerte: 31
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Un vínculo atraviesa una etapa de mayor comprensión. Mostrar tu sensibilidad con la persona correcta puede acercarlos mucho más. Número de la Suerte: 13
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu capacidad para dirigir vuelve a destacarse. Una iniciativa puede crecer rápidamente si compartís protagonismo y responsabilidades. Número de la Suerte: 43
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Algo que estaba oculto comienza a mostrarse con mayor claridad. Observá antes de tomar posición definitiva. Número de la Suerte: 25
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