Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó a la Argentina el martes por la noche junto con su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, y posteriormente abordó un avión privado en Puerto Iguazú que realizó una escala en Guayaquil.

La Fiscalía pidió informes a Migraciones

Mientras tanto, la fiscal federal Paloma Ochoa pidió una serie de medidas preliminares en el marco de una denuncia por encubrimiento contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina, antes de su viaje a Estados Unidos.

La investigación preliminar apunta a establecer si se cometieron irregularidades durante el ingreso y la salida del país del excandidato presidencial brasileño.

Entre las medidas solicitadas, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió informes a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir las circunstancias en las que Bolsonaro atravesó el territorio argentino durante la noche del martes 27 de octubre.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si se violó la legislación migratoria por una eventual omisión de informar la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales que pudieran afectar las condiciones de ingreso al país.

La presentación se produjo después de que el dirigente brasileño cruzara la frontera desde Brasil hacia Puerto Iguazú, en Misiones, y abordara un avión privado con destino a Estados Unidos, pese a que la Justicia de su país le había prohibido salir del territorio nacional.

La causa en la que interviene Ochoa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano. En paralelo, existe otra presentación impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, inicialmente asignada al juzgado de Daniel Rafecas.

De esta manera, son al menos tres las denuncias judiciales vinculadas con el paso de Bolsonaro por la Argentina. La tercera se tramita en los tribunales federales de Puerto Iguazú, donde también se solicitaron medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido.