Colectivos: el Gobierno aumentará los subsidios para evitar subas del boleto

El boleto mínimo de colectivo en las líneas de jurisdicción nacional se mantendrá en $742,81.

Tres tarifas distintas para los colectivos del AMBA

La decisión profundizará las diferencias entre los valores que pagan los usuarios según la jurisdicción de cada línea. Mientras el boleto mínimo nacional seguirá en $742,81, quienes viajen en colectivos de la Ciudad de Buenos Aires abonarán $956,37 desde el próximo domingo y los pasajeros de la Provincia tendrán una tarifa inicial de $1.276,08.

Esta brecha responde a los distintos mecanismos de actualización tarifaria y al esquema de financiamiento que aplica cada jurisdicción. En el caso de las líneas nacionales, el Ejecutivo optó por ampliar la asistencia económica a las empresas para compensar los mayores costos, mientras que en CABA y la provincia los aumentos se trasladarán al valor que pagan los usuarios.

La decisión se conoció durante las negociaciones entre la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias del sector. Este jueves, las autoridades mantuvieron un nuevo encuentro con representantes de las compañías nacionales para analizar la actualización de la estructura de costos y su impacto sobre los ingresos de las prestadoras.