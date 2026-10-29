Colectivos: el Gobierno aumentará los subsidios para evitar subas del boleto

El Ejecutivo ampliará las compensaciones a las empresas de jurisdicción nacional para frenar nuevos aumentos. En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, las tarifas de colectivos tendrán un incremento desde el domingo.
El Gobierno decidió aumentar los subsidios destinados a las empresas de colectivos de jurisdicción nacional para evitar una nueva suba del boleto durante noviembre. De esta manera, el pasaje mínimo de las líneas que ingresan y salen de la Ciudad de Buenos Aires se mantendrá en $742,81, mientras que las autoridades ampliarán las compensaciones para cubrir parte del incremento de los costos operativos de las compañías.
La medida, que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial, marcará una diferencia con lo que sucederá en los servicios de jurisdicción porteña y bonaerense. Desde el domingo 1° de noviembre, el boleto mínimo en la Ciudad pasará a costar $956,37, tras una actualización del 3,9%. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, llegará a $1.276,08, luego de un ajuste del 5,02%.
La decisión del Ejecutivo de Javier Milei se tomó en medio de los reclamos de las empresas por el atraso de las compensaciones y las dificultades para sostener los servicios frente al aumento de los gastos de funcionamiento. Con el refuerzo de los recursos, la Casa Rosada busca cubrir parte de esas diferencias sin trasladar el impacto directamente a los pasajeros que utilizan las líneas bajo su jurisdicción.
La actualización de los subsidios también responde al objetivo oficial de evitar que un nuevo incremento del transporte sume presión sobre la dinámica inflacionaria. En ese contexto, el Gobierno busca mantener estable el precio del boleto nacional durante noviembre, mientras continúa revisando la estructura de costos que se reconoce a las compañías para calcular las compensaciones estatales.
La decisión profundizará las diferencias entre los valores que pagan los usuarios según la jurisdicción de cada línea. Mientras el boleto mínimo nacional seguirá en $742,81, quienes viajen en colectivos de la Ciudad de Buenos Aires abonarán $956,37 desde el próximo domingo y los pasajeros de la Provincia tendrán una tarifa inicial de $1.276,08.
Esta brecha responde a los distintos mecanismos de actualización tarifaria y al esquema de financiamiento que aplica cada jurisdicción. En el caso de las líneas nacionales, el Ejecutivo optó por ampliar la asistencia económica a las empresas para compensar los mayores costos, mientras que en CABA y la provincia los aumentos se trasladarán al valor que pagan los usuarios.
La decisión se conoció durante las negociaciones entre la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias del sector. Este jueves, las autoridades mantuvieron un nuevo encuentro con representantes de las compañías nacionales para analizar la actualización de la estructura de costos y su impacto sobre los ingresos de las prestadoras.
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