Boca aprobó una inversión de $19.600 millones para ampliar la Bombonera: los detalles del proyecto

En cuanto a la Bombonera, el plan propone desplazar el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías y reemplazar los palcos actuales por una estructura renovada. Allí se proyectan una platea preferencial, otra superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos, con los que ese sector pasaría de aproximadamente 3.000 a 9.500 ubicaciones.

La ampliación también contempla una cuarta bandeja de siete filas, situada por encima de las tres tribunas superiores actuales, que sumaría unos 6.000 lugares. Además, el club pretende convertir las bandejas existentes en populares, lo que permitiría incorporar otros 12.000 espectadores y ampliar el acceso al estadio.

Un corte transversal de cómo se verá la Bombonera con una nueva bandeja superior

El proyecto incluye un techo para cubrir la parte superior y una pantalla LED de 360 grados. También se modificaría la inclinación de las tribunas bajas norte y sur para agregar alrededor de 1.500 localidades en cada sector. Con el conjunto de las reformas, la meta es superar los 80.000 lugares.

Durante la Asamblea, la vocal titular Jessica Rodríguez se refirió a la situación económica de la institución. Según los datos presentados, al 30 de junio de 2026, el club tenía activos en moneda extranjera por USD 32,6 millones y pasivos por USD 21,2 millones, con un saldo neto positivo de USD 11,4 millones, que refleja su posición financiera frente a posibles cambios en la economía argentina.