Boca aprobó una inversión de $19.600 millones para ampliar la Bombonera: los detalles del proyecto

La iniciativa forma parte del presupuesto del próximo ejercicio e incluye una cuarta bandeja, nuevos palcos y un techo para el estadio. El objetivo es superar los 80.000 espectadores.
Boca dio un paso clave para avanzar con la remodelación de la Bombonera. La Asamblea de Representantes aprobó por mayoría el presupuesto para el período 2026-2027, que contempla ingresos proyectados por $239.392 millones y una fuerte apuesta a las obras de infraestructura.
Del total previsto para inversiones, que asciende a $41.767 millones, la primera etapa del Plan Integral de Ampliación y Mejoras del estadio recibirá $19.606 millones. La iniciativa busca incrementar la capacidad de la cancha y modernizar distintos sectores del recinto.
Entre las intervenciones previstas también aparecen las obras en Casa Amarilla, que contarán con una partida de $12.325 millones. Ese monto incluye la construcción de un microestadio destinado a las disciplinas amateurs, con el propósito de ampliar y mejorar los espacios deportivos de la institución.
Por otra parte, el presupuesto contempla $7.016 millones para construir un hotel para el plantel de Reserva en el predio de Ezeiza, además de realizar mejoras complementarias, entre ellas nuevos vestuarios.
En cuanto a la Bombonera, el plan propone desplazar el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías y reemplazar los palcos actuales por una estructura renovada. Allí se proyectan una platea preferencial, otra superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos, con los que ese sector pasaría de aproximadamente 3.000 a 9.500 ubicaciones.
La ampliación también contempla una cuarta bandeja de siete filas, situada por encima de las tres tribunas superiores actuales, que sumaría unos 6.000 lugares. Además, el club pretende convertir las bandejas existentes en populares, lo que permitiría incorporar otros 12.000 espectadores y ampliar el acceso al estadio.
El proyecto incluye un techo para cubrir la parte superior y una pantalla LED de 360 grados. También se modificaría la inclinación de las tribunas bajas norte y sur para agregar alrededor de 1.500 localidades en cada sector. Con el conjunto de las reformas, la meta es superar los 80.000 lugares.
Durante la Asamblea, la vocal titular Jessica Rodríguez se refirió a la situación económica de la institución. Según los datos presentados, al 30 de junio de 2026, el club tenía activos en moneda extranjera por USD 32,6 millones y pasivos por USD 21,2 millones, con un saldo neto positivo de USD 11,4 millones, que refleja su posición financiera frente a posibles cambios en la economía argentina.
comentar