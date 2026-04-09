Horóscopo |

Consulta el horóscopo chino del viernes 10 de abril

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento. El cuerpo te pide acción. Números de la Suerte: 4, 16, 29.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Sensibilidad. Escuchar lo que sentís es clave. Números de la Suerte: 5, 13, 26.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio. Resolución creativa de problemas. Números de la Suerte: 10, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización. Día ideal para ordenar. Números de la Suerte: 11, 22, 35.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Compromiso. Sostenés lo importante. Números de la Suerte: 12, 24, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar. Priorizarte mejora tu día. Números de la Suerte: 6, 15, 25.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Decisión firme. Cerrás algo que venías evaluando. Números de la Suerte: 3, 11, 23.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Seguridad. Te sostenés en lo que sabés hacer bien. Números de la Suerte: 2, 17, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Intensidad. Canalizar la energía evita conflictos. Números de la Suerte: 1, 9, 25.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Armonía. Buscás entornos tranquilos. Números de la Suerte: 6, 14, 28.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Expansión personal. Buen momento para avanzar. Números de la Suerte: 8, 19, 32.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición clara. Percibís lo importante. Números de la Suerte: 7, 18, 31.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados