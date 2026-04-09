Consulta el horóscopo chino del viernes 10 de abril

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento. El cuerpo te pide acción. Números de la Suerte: 4, 16, 29.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Sensibilidad. Escuchar lo que sentís es clave. Números de la Suerte: 5, 13, 26.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio. Resolución creativa de problemas. Números de la Suerte: 10, 21, 33.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización. Día ideal para ordenar. Números de la Suerte: 11, 22, 35.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Compromiso. Sostenés lo importante. Números de la Suerte: 12, 24, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar. Priorizarte mejora tu día. Números de la Suerte: 6, 15, 25.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Decisión firme. Cerrás algo que venías evaluando. Números de la Suerte: 3, 11, 23.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Seguridad. Te sostenés en lo que sabés hacer bien. Números de la Suerte: 2, 17, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Intensidad. Canalizar la energía evita conflictos. Números de la Suerte: 1, 9, 25.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Armonía. Buscás entornos tranquilos. Números de la Suerte: 6, 14, 28.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Expansión personal. Buen momento para avanzar. Números de la Suerte: 8, 19, 32.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición clara. Percibís lo importante. Números de la Suerte: 7, 18, 31.
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