Consulta el horóscopo chino del viernes 17 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento. Día activo. o Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción. Conexión interna. o Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Creatividad. Ideas útiles. o Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden. Precisión. o Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad. Vínculos firmes. o Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Relajación. Necesidad de descanso.o Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Claridad mental. Ves soluciones donde antes había dudas. o Números de la Suerte: 1, 18, 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Constancia firme. No te desviás del objetivo. o Números de la Suerte: 2, 20, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Acción decidida. Avanzás sin dudar. o Números de la Suerte: 3, 21, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Calma emocional. Buscás equilibrio. o Números de la Suerte: 4, 22, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Presencia fuerte. Liderazgo natural. o Números de la Suerte: 5, 23, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Estrategia. Elegís bien cuándo actuar. o Números de la Suerte: 6, 24, 35
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