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Consulta el horóscopo chino del viernes 17 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento. Día activo. o Números de la Suerte: 7, 10, 26

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción. Conexión interna. o Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Creatividad. Ideas útiles. o Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden. Precisión. o Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad. Vínculos firmes. o Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Relajación. Necesidad de descanso.o Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Claridad mental. Ves soluciones donde antes había dudas. o Números de la Suerte: 1, 18, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Constancia firme. No te desviás del objetivo. o Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Acción decidida. Avanzás sin dudar. o Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Calma emocional. Buscás equilibrio. o Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Presencia fuerte. Liderazgo natural. o Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Estrategia. Elegís bien cuándo actuar. o Números de la Suerte: 6, 24, 35

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