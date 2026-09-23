Consulta el horóscopo chino del jueves 24 de septiembre

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización continúa siendo tu mejor aliada. Resolver asuntos pendientes hoy te permitirá comenzar la próxima semana con mucha mayor tranquilidad y confianza. Números de la Suerte: 12, 18, 30

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La sinceridad fortalece vínculos que parecían estancados. Expresar tus sentimientos con respeto abrirá un espacio de confianza muy valioso para el futuro. Números de la Suerte: 13, 25, 31

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional mejora notablemente cuando dedicás tiempo a compartir con personas queridas. Hoy los momentos simples tendrán un significado especial y dejarán recuerdos muy positivos. Números de la Suerte: 14, 20, 33

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La jornada favorece los nuevos aprendizajes. Todo lo relacionado con cursos, lectura o intercambio de conocimientos tendrá un impacto muy positivo en tus proyectos futuros. Hoy invertir en vos será la mejor decisión. Números de la Suerte: 1, 19, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Tu capacidad para mantener la palabra fortalece relaciones laborales y personales. Las personas confían en vos porque saben que actuás con responsabilidad. Ese prestigio seguirá creciendo. Números de la Suerte: 3, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Es un excelente día para animarte a salir de la rutina. Una oportunidad inesperada puede aparecer si aceptás cambiar de perspectiva. La flexibilidad será tan importante como la valentía. Números de la Suerte: 6, 22, 34

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Hoy predominan la calma y la claridad emocional. Aprovechá para resolver conversaciones pendientes o tomar decisiones familiares importantes. Tu serenidad facilitará el diálogo. Números de la Suerte: 4, 17, 29

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu entusiasmo vuelve a contagiar al entorno. Es una jornada muy favorable para trabajar en equipo y motivar a otras personas hacia objetivos comunes. El liderazgo compartido dará mejores resultados. Números de la Suerte: 8, 23, 35

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La reflexión profunda te permitirá comprender mejor un asunto que venía generando incertidumbre. Hoy descubrirás que algunas respuestas siempre estuvieron frente a vos. Números de la Suerte: 7, 21, 36