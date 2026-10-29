Embargan el ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

La deuda refiere a la provisión de insumos y medicamentos por el periodo que va de marzo a junio, por más de $828 millones. Pero, en momentos donde la visita del Papa estaba en duda por su operación, en Salud rechazaron el reclamo al advertir que en Don Orione no mandaron las facturas ni hicieron los trámites para cobrar.

El Cottolengo que visitará el Papa acusa otra deuda del Gobierno pero Lugones dice que no le mandaron la factura

“Resultan asombrosos los argumentos utilizados”, acusó el abogado del Cottolengo, Pablo Díaz, al cruzar el planteo de Salud para no pagar. En ese sentido, sostuvo que “no hay lugar a dudas” que el Ministerio “trata de eludir su responsabilidad” y “dilatar la solución del problema que es claro y preciso”.

En el texto que figura en el expediente judicial, el representante de Don Orione advirtió que los argumentos de Salud “no tienen ningún sustento jurídico” y puso a disposición de la Justicia las pruebas de las gestiones que en el Ministerio acusaban que nunca habían iniciado.

En contraste a lo que planteó el Ministerio a cargo de Lugones, en Don Orione advirtieron que “no es necesario adjuntar facturas, en virtud que la cobertura nunca fue por vía de reintegro”.

“No es cierto que no haya recibido solicitud administrativa alguna”, cruzó Díaz y aludió a la documentación adjuntada que detalla el proceso administrativo realizado.

También, aclaró que, en contraste a lo que planteó el Ministerio a cargo de Lugones, “no es necesario adjuntar facturas, en virtud que la cobertura nunca fue por vía de reintegro sino que se pedían los insumos y la auditoria aprobaba y luego daba en especie la cobertura, por lo cual este argumento es arbitrario”.

En el expediente se incorporó además un correo electrónico enviado a Andis en septiembre pasado, que remite a otro mensaje de junio y en el que se tramitaban precisamente los insumos correspondientes al período de marzo a junio.

En ese correo, el Cottolengo de Claypole expresó “la preocupación por la no entrega de los insumos requeridos” y advirtió que esa falta de provisión “está provocando la discontinuidad de tratamiento, lo cual pone en riesgo la vida de las personas y produce un grave desmejoramiento en su salud”.

Con ese material, este martes el magistrado Juan Pablo Auge, a cargo del Juzgado Federal en lo Contencioso Nº 3 de Lomas de Zamora donde tramita la causa, resolvió embargar las cuentas del Ministerio de Salud “hasta cubrir el importe de $828.708.195” que figura en uno de los presupuestos que envió Don Orione.

Así, el juez libró oficio al Banco Nación para que las sumas embargadas sean transferidas a la cuenta perteneciente al Cottolengo.

Con la visita del Papa confirmada, en sectores del Gobierno preocupa que la recorrida del Sumo Pontífice a Don Orione le dé un renovado impulso a la exposición del recorte ejecutado en Discapacidad y al manto de corrupción que se posa sobre el área desde que se desató el escándalo de las coimas en Andis.

El establecimiento de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, forma parte de la obra de la Pequeña Obra de la Divina Providencia y brinda atención integral a personas con discapacidad. El papa León XIV tiene prevista una visita a la institución el próximo 9 de noviembre.

La llegada del Pontífice pondrá al Cottolengo en el centro de la agenda pública en medio de la disputa por los recursos que reclama al Estado nacional.