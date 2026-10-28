El sueldo dura cada vez menos y seis de cada 10 personas lo gastan antes del día 20

La situación mejora a medida que aumentan los ingresos, aunque también muestra dificultades. Entre las personas de mayores recursos, el 21% se quedó sin dinero del salario antes del día 10, mientras que la mitad llegó sin saldo proveniente de ese ingreso al día 24.

La comparación histórica confirma que el deterioro fue más pronunciado entre quienes perciben menores salarios, incluso al comparar ingresos de similar poder adquisitivo. Para quienes cobran el equivalente a 1,2 millones de pesos mensuales, la proporción que agotó el sueldo antes del día 10 aumentó 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. En los ingresos equivalentes a 2 millones de pesos, el incremento fue de 5,2 puntos, mientras que para los salarios de 4 millones llegó a 1,5 puntos.

El estudio de Banco Provincia se realizó mediante el seguimiento diario de cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran en esa entidad y no transfieren sus haberes a otros bancos. El análisis considera que una persona agotó el dinero proveniente del salario cuando ese saldo llega a cero por pagos, consumos, extracciones, transferencias o compras de dólares.

Para evitar distorsiones estacionales, la comparación histórica se hizo entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. A esos datos se sumó una medición de julio de 2026, con el objetivo de observar la evolución más reciente del comportamiento de los ingresos.

Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, señaló que los resultados reflejan una situación que observa en sus recorridas por la provincia y en las conversaciones con trabajadores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas. “Cada vez a más familias el ingreso les dura menos. Y eso ocurre incluso en un contexto donde el consumo se retrajo”, afirmó.

El titular de la entidad también advirtió sobre las consecuencias económicas de esa pérdida de capacidad de compra. “Considerar que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina”, sostuvo.

Los indicadores de consumo acompañan esa tendencia. Entre julio de 2025 y julio de 2026, el salario real cayó un 4,3%, mientras que el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió un 8,6%. Si la comparación se realiza contra 2023, la caída del consumo real alcanza el 20%.

Los datos sugieren que una proporción cada vez mayor de los ingresos se destina a gastos difíciles de postergar, como los servicios y el transporte. En cambio, rubros como la indumentaria, la tecnología, las salidas y las mejoras para el hogar pierden peso dentro del presupuesto familiar, en un contexto en el que el salario se agota más rápido pese a la reducción del consumo.