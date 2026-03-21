Consultá el horóscopo del domingo 22 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Energía alta, ideal para tomar la delantera en un tema que estaba trabado. Sin miedo, pero con estrategia. Números: 2, 7, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás seguridad material. Revisar cuentas y planes te da más tranquilidad que cualquier promesa ajena. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Charla inteligente, mente despierta. Es un buen día para estudiar, escribir o negociar. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emociones removidas, pero con capacidad de entenderlas mejor. Tu madurez emocional se nota. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu carisma abre puertas, pero tu coherencia las mantiene. Ser fiel a tus valores es clave. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Rutinas eficientes te dan margen para descansar mejor. Ajustar un poco los horarios rinde mucho. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy las relaciones te muestran cuánto creciste. Ya no aceptás cualquier cosa con tal de evitar conflicto. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre ciclos que se cierran. Respetar ese final te libera energía para lo nuevo. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Pensás en grande, pero con algo más de realismo. Eso vuelve tus ideas más posibles. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te comprometés más con metas que realmente te representan, no solo las “correctas”. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Visión de futuro muy activa. Una decisión que hoy parece rara puede ser clave más adelante. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día para escuchar tu mundo interno por encima del ruido externo. Hay mensajes muy claros ahí. Números: 8, 17, 36.
comentar