Macri tomó distancia de Milei y afirmó que "el PRO no traiciona lo que piensa"

Acompañado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, el ex mandatario defendió la postura política del PRO y aseguró que el partido mantiene una identidad propia. “Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”, señaló.

milei-y-macri El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri volvieron a encontrarse en la Quinta de Olivos en una reunión que se prolongó por casi dos horas.

Macri insistió además en que su partido acompañó al Gobierno nacional desde antes de la asunción presidencial de Javier Milei. “Cuando decidimos acompañar a este gobierno, fue antes de que fueran gobierno. El PRO estuvo ahí para apoyar las leyes más difíciles, y para sostener el cambio sin pedir nada a cambio”, expresó.

En ese sentido, agregó: “El PRO no vino solo a decir qué es lo que no funciona. El PRO está para cuidar el cambio, para completarlo. Para que llegue para siempre”. También sostuvo que el “próximo paso” debe apoyarse en una agenda basada en equilibrio fiscal y desregulación económica.

El ex presidente también cuestionó el concepto de “lo políticamente correcto” y aseguró que representa “una estafa”. “El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto”, remarcó.

Macri apuntó contra Kicilof y le pidió al peronismo que "consigan un candiadto mejor"

Macri Kici Macri declaró que: "Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como Kicillof."

Además de marcar diferencias con el oficialismo libertario, Macri apuntó contra el mandatario bonaerense al afirmar que “Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como (Axel) Kicillof. Me da mucha lástima por el peronismo, si ese es su candidato estrella. Que consigan un candidato mejor”, lanzó.

En otro tramo del discurso, el líder del PRO destacó que “Al país lo sostienen las instituciones que funcionan”, y puso como ejemplo al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, cuyo pliego pidió que sea aprobado por el Congreso.

Sobre el final del acto, Macri aseguró que el objetivo del PRO es consolidar un rumbo económico permanente y volver irreversible el cambio político iniciado tras la salida del kirchnerismo del poder. “Argentina nunca más tiene que abandonar este rumbo. Que vuelva el amor y la convivencia. El PRO tiene que estar presente”, concluyó.

Previamente había hablado la intendenta Soledad Martínez, quien cuestionó la gestión de Kicillof y afirmó que en la provincia “se sufre un gobernador que cree que para solucionar un problema hay que agrandar el Estado de manera infinita”. También pidió que el PRO bonaerense lidere el proceso de cambio político en el distrito.