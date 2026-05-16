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Otro golpe al bolsillo: cuánto aumentará el boleto de colectivo en junio

La cifra fue definida tras conocerse el dato de la inflación de abril. En lo que va de este año, las tarifas del transporte automotor acumulan un incremento del 54,16% en PBA y del 32,83% en CABA.

Desde el próximo 1° de junio, los boletos de colectivo en el AMBA aumentarán entre un 4,6% y un 4,8%, en línea con la inflación registrada en abril. De esta manera, el pasaje mínimo de las empresas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires pasará a costar $788,41, mientras que en la Provincia ascenderá a $1015,06.

Con esta actualización, las tarifas del transporte automotor acumulan en lo que va de este año un incremento del 54,16% en PBA y del 32,83% en CABA; cifras que superan la inflación acumulada del primer cuatrimestre, que fue del 12,3%. Este mes, los boletos ya registraron subas del 11,16% en la Provincia y del 5,4% en el distrito porteño.

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La suba responde al mecanismo de ajuste automático que aplican tanto CABA como la Provincia, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible y le suma dos puntos porcentuales. Así, la tarifa refleja no sólo la inflación pasada, sino también un componente extra que acelera los aumentos.

Más allá de esta actualización prevista desde junio, el próximo lunes 18 de mayo comenzará un esquema de aumentos escalonados para los colectivos de jurisdicción nacional. Las tarifas de 104 líneas subirán un 2%, llevando el boleto mínimo a $714. Luego, el 15 de junio, volverán a incrementarse otro 2%, alcanzando los $728,28.

colectivos
Los aumentos acumulados en el boleto de colectivo en lo que va de este año se encuentran por encima de la inflación.

Los aumentos acumulados en el boleto de colectivo en lo que va de este año se encuentran por encima de la inflación.

Colectivos: cómo quedarán las tarifas en CABA desde junio

-El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $753,74 a $788,41.

-Recorrido de 3 a 6 km: $876,05.

-Recorrido de 6 a 12 km: $943,53.

-Recorrido de 12 a 27 km: $1011,07.

Estos valores serán para aquellos pasajeros que tengan la tarjeta SUBE registrada. El aumento del 4,6% se aplicará en las 31 líneas de colectivo que circulan por la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Colectivos: cómo quedarán las tarifas en la Provincia desde junio

-El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1015,06;

-Tramo de 3 a 6 km: de $1089,64 a $1141,94;

-Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1268,80;

-Viajes de 12 a 27 km: $1522,59.

-Viajes de más de 27 km: $1790,06.

El incremento del 4,8% impactarán en las líneas numeradas del 200 en adelante.

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