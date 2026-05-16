Otro golpe al bolsillo: cuánto aumentará el boleto de colectivo en junio

colectivos Los aumentos acumulados en el boleto de colectivo en lo que va de este año se encuentran por encima de la inflación.

Colectivos: cómo quedarán las tarifas en CABA desde junio

-El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $753,74 a $788,41.

-Recorrido de 3 a 6 km: $876,05.

-Recorrido de 6 a 12 km: $943,53.

-Recorrido de 12 a 27 km: $1011,07.

Estos valores serán para aquellos pasajeros que tengan la tarjeta SUBE registrada. El aumento del 4,6% se aplicará en las 31 líneas de colectivo que circulan por la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Colectivos: cómo quedarán las tarifas en la Provincia desde junio

-El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1015,06;

-Tramo de 3 a 6 km: de $1089,64 a $1141,94;

-Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1268,80;

-Viajes de 12 a 27 km: $1522,59.

-Viajes de más de 27 km: $1790,06.

El incremento del 4,8% impactarán en las líneas numeradas del 200 en adelante.