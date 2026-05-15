YPF anunció un RIGI por US$ 25.000 millones para desarrollar Vaca Muerta

A partir de lo expresado por YPF, se calcula que LLL Oil permitirá generar exportaciones por alrededor de US$ 6.000 millones anuales hacia 2032 y crear unos 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

YPF había sellado a comienzos de 2026 un acuerdo con la italiana ENI y la gigante árabe XRG para avanzar con el megaproyecto Argentina GNL.

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La mensaje del Presidente de YPF

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó la inversión más grande dentro RIGI en sus redes sociales. “PRESENTAMOS UN NUEVO RIGI POR 25 MIL MILLONES DE DÓLARES”, fue el encabezado de su mensaje en X.

“En toda la vida del proyecto va a generar más US$ 100.000 millones en exportaciones. Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de US$ 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI”, escribió.

Y agregó: “Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”.

“Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, cerró su mensaje.