Escándalo en un boliche de Pacheco: Néstor Ortigoza terminó a las piñas y lo sacaron entre cinco personas

El hecho ocurrió mientras Ortigoza compartía la noche junto a Rocío Oliva en el boliche Tropitango Bailable, ubicado en la localidad bonaerense de Pacheco.

Qué dijo Rocío Oliva y cómo comenzó la pelea

Horas después del episodio, Rocío Oliva dio su versión de los hechos y aseguró que todo comenzó cuando integrantes del personal de seguridad la habrían tomado “del cuello”.

Según explicó, la situación le provocó una sensación de ahogo y desató la reacción del exfutbolista.

“Eso fue lo que hizo reaccionar”, sostuvo la expareja de Diego Maradona al referirse al accionar de Ortigoza.

Captura de pantalla 2026-05-15 114411 Rocío Oliva aseguró que la reacción de Ortigoza comenzó luego de que la tomaran “del cuello”.

De acuerdo con los testimonios difundidos en televisión, el conflicto escaló rápidamente entre insultos, empujones y agresiones físicas hasta que la seguridad decidió expulsar al exjugador del boliche.

El episodio vuelve a poner a Ortigoza en el centro de la polémica, en medio de las causas judiciales y denuncias que enfrenta desde 2024.