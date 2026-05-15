Escándalo en un boliche de Pacheco: Néstor Ortigoza terminó a las piñas y lo sacaron entre cinco personas

El exfutbolista protagonizó un violento episodio dentro de un local bailable y debió ser reducido por personal de seguridad.
El exfutbolista Néstor Ortigoza protagonizó un escandaloso episodio durante la madrugada del miércoles en un boliche de Pacheco, donde terminó enfrentándose con personal de seguridad y debió ser retirado por la fuerza del lugar.
Las imágenes del incidente comenzaron a viralizarse en redes y programas de televisión. Allí se lo ve discutiendo, empujando y forcejeando con varios hombres dentro del local bailable, mientras agentes de seguridad intentan inmovilizarlo para sacarlo del establecimiento.
Según trascendió, al menos cinco personas participaron del operativo para reducir al exjugador, que se mostró completamente fuera de control en medio de la multitud.
El hecho ocurrió mientras Ortigoza compartía la noche junto a Rocío Oliva en el boliche Tropitango Bailable, ubicado en la localidad bonaerense de Pacheco.
Horas después del episodio, Rocío Oliva dio su versión de los hechos y aseguró que todo comenzó cuando integrantes del personal de seguridad la habrían tomado “del cuello”.
Según explicó, la situación le provocó una sensación de ahogo y desató la reacción del exfutbolista.
“Eso fue lo que hizo reaccionar”, sostuvo la expareja de Diego Maradona al referirse al accionar de Ortigoza.
De acuerdo con los testimonios difundidos en televisión, el conflicto escaló rápidamente entre insultos, empujones y agresiones físicas hasta que la seguridad decidió expulsar al exjugador del boliche.
El episodio vuelve a poner a Ortigoza en el centro de la polémica, en medio de las causas judiciales y denuncias que enfrenta desde 2024.