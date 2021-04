CIFRAS SOLARES: 16-608. Si no tienes compromisos sentimentales conocerás una persona que comprenderá hasta tus más recónditos pensamientos. Si debes realizar trámites de negocios, no lo postergues.

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

CIFRAS SOLARES: 82-468. Se inicia una radiación armónica, la cual te permitirá experimentar ráfagas de felicidad. Se evidencia un aumento de energías y entusiasmo para el trabajo y para toda clase de tareas.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

CIFRAS SOLARES: 77-836. Vivencias felices en tu cuarto. Inestabilidad financiera y económica. Se concretan acuerdos familiares luego de un largo período de distanciamiento, la felicidad vuelve a reinar.

CANCER (Junio22-Julio22)

CIFRAS SOLARES: 45-844. Cuida el presupuesto, no malgastes el dinero. Posible reencuentro sentimental. En la familia y el hogar todo es alegría. Gozarás de una estupenda salud durante este día.

LEO (Julio 23-Ago. 22)

CIFRAS SOLARES: 55-640. Analiza nuevas propuestas de trabajo. Suspende cualquier inversión. Te reconciliarás con tu pareja. No será fácil, pero tu empeño y perseverancia triunfarán ante los obstáculos.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

CIFRAS SOLARES: 89-168. Durante este ciclo muchas personas recurrirán a ti, permitiéndote ampliar el círculo de colaboradores. Tanto en la oficina como en el comercio habrá suerte inesperada.

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

CIFRAS SOLARES: 76-530. No postergues proyectos materiales. Este momento es ideal. No albergues dudas sobre tu pareja, ten la certeza de que no te equivocas. Cuida tu cabeza de golpes por distracciones.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

CIFRAS SOLARES: 22-095. No realices compras de gran importancia por ahora. Ya llegará el momento oportuno. Algo largamente esperado en el amor se cumple en este día. Evita exigencias.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

CIFRAS SOLARES: 31-414. Tu habilidad te permitirá lograr mejores ganancias. Posible viaje. El entendimiento y la comunicación con tu pareja evolucionarán a tal punto que se los dos se sentirán uno.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

CIFRAS SOLARES: 40-917. No aceptes variantes en tus tareas si no quieres verte perjudicado. Se consecuente y olvida faltas de tu ser querido. Es muy importante perdonar. Amistades numerosas.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

CIFRAS SOLARES: 81-311. Decisiones importantes en el terreno amoroso. Se superan todos los contratiempos laborales y económicos. Una actitud positiva será la clave de tu éxito. Avance sin dudas.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

CIFRAS SOLARES: 36-487. Fracasos sentimentales y tristezas. Se postergan proyectos materiales. Sorpresiva noticia en la familia te deja boquiabierto. Se fuerte, solucionarás casi todos los problemas.