Colectivos: más de 100 líneas podrían suspender su servicio

En la misiva, las empresas advirtieron que en la última adecuación de costos dispuesta por el Gobierno se tomó como referencia el gasoil a $1744,15 por litro, mientras que ahora lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%.

Actualmente, la secretaría de Transporte destina unos $90.000 millones mensuales en concepto de asistencia a las empresas y se calcula que el Estado cubre el 65% del costo final de los boletos, mientras que el 35% restante corresponde al valor de la tarifa.

Vale la pena recordar que desde el último miércoles, de manera netamente preventiva, un total de 104 líneas ya redujeron la frecuencia de sus servicios entre un 20% y un 25%.

Las empresas, respaldadas por la CEAP y otras tres grandes cámaras de transporte de la Provincia y la Ciudad, listaron las líneas que actualmente ya circulan con un diagrama acotado en las calles y podrían suspender sus actividades mañana: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La menor cantidad de unidades en circulación ya se traduce en largas filas en las paradas, especialmente en horarios pico y en momentos de lluvia, como los que marcaron el comienzo de esta semana. En distintos puntos de la Ciudad y el conurbano se registraron demoras de hasta tres servicios consecutivos para una misma línea.