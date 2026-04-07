Colectivos: más de 100 líneas podrían suspender su servicio

Tras un fuerte aumento en el precio del gasoil, las compañías de transporte automotor de pasajeros reclaman que se revise la estructura de precios y subsidios, o podrían suspender varios servicios desde el día miércoles.
Empresas de colectivos recortaron hasta un 30% de frecuencias por el aumento del combustible y alertaron que, de no recomponer el esquema de subsidios, podría verse afectada la prestación del servicios en mas de 100 líneas desde el miércoles.
La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros denunció que no cuenta con los fondos necesarios para afrontar los sueldos de los choferes que vencen este mismo miércoles 8 de abril. Ante este panorama, la CEAP advirtió sobre la posibilidad del cese de las actividades para el próximo miércoles 8, si el dinero no se deposita antes del martes por la noche.
Las compañías de transporte automotor de pasajeros reclaman que se revise la estructura de precios y subsidios. A través de una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmannm, solicitaron que se incluya el aumento de los combustibles, y una asignación adicional en concepto de anticipo correspondiente a abril.
“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y solicitamos comprensión a los usuarios”, expresaron las entidades en ese comunicado.
En la misiva, las empresas advirtieron que en la última adecuación de costos dispuesta por el Gobierno se tomó como referencia el gasoil a $1744,15 por litro, mientras que ahora lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%.
Actualmente, la secretaría de Transporte destina unos $90.000 millones mensuales en concepto de asistencia a las empresas y se calcula que el Estado cubre el 65% del costo final de los boletos, mientras que el 35% restante corresponde al valor de la tarifa.
Vale la pena recordar que desde el último miércoles, de manera netamente preventiva, un total de 104 líneas ya redujeron la frecuencia de sus servicios entre un 20% y un 25%.
Las empresas, respaldadas por la CEAP y otras tres grandes cámaras de transporte de la Provincia y la Ciudad, listaron las líneas que actualmente ya circulan con un diagrama acotado en las calles y podrían suspender sus actividades mañana: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
La menor cantidad de unidades en circulación ya se traduce en largas filas en las paradas, especialmente en horarios pico y en momentos de lluvia, como los que marcaron el comienzo de esta semana. En distintos puntos de la Ciudad y el conurbano se registraron demoras de hasta tres servicios consecutivos para una misma línea.
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