Consultá el horóscopo del domingo 8 de marzo

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Energía fuerte para iniciar o resetear hábitos. Acción directa, resultados claros. Números: 2, 8, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás estabilidad emocional. Rodearte de gente confiable hoy es clave para tu paz. Números: 4, 11, 29.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Charla inspiradora te abre la cabeza. Una idea que parecía chiquita puede crecer mucho. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emociones en modo profundo. Un momento de soledad elegida te ordena internamente. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés luz de líder, pero también ganas de jugar. Combinar responsabilidad con disfrute te hace brillar más. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para rutinas de autocuidado: alimentación, descanso, orden físico. Eso impacta en tu mente. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos hoy pueden darte respuesta a algo que dudabas. Un gesto vale más que mil palabras. Números: 8, 14, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre temas de poder, límite y confianza. Alejarte de lo turbio es tu victoria. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te motiva pensar a futuro. Escribir tus metas te devuelve claridad. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajo serio, resultados palpables. Un reconocimiento, aunque pequeño, confirma que vas bien. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu manera distinta de ver las cosas hoy suma. Un comentario tuyo cambia la perspectiva de otros. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad en modo máximo. Canalizar con arte, oración o silencio es la mejor medicina. Números: 2, 14, 36.