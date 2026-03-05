Consultá el horóscopo del viernes 6 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Tenés ganas de romper la rutina. Un cambio de ritmo en el día ya te renueva el humor. Números: 1, 7, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Lo seguro te llama, pero también un pequeño desafío. Probar algo nuevo sin salir del todo de tu base es posible. Números: 2, 15, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mucho movimiento social. Entre tanto ida y vuelta, una propuesta concreta puede ser muy interesante. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón pide mimos. Un gesto amoroso, propio o ajeno, te recarga emocionalmente. Números: 3, 16, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Un escenario te pide protagonismo: reunión, charla, encuentro. Tu presencia hace diferencia. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día para poner cada cosa en su lugar, literal y simbólicamente. Orden afuera, claridad adentro. Números: 5, 14, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Relaciones en foco; un gesto diplomático tuyo evita conflicto innecesario. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emoción intensa, pero con capacidad de análisis. Entendés por qué te pasa lo que te pasa. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de planear algo grande: viaje, mudanza, proyecto. Hoy es buen día para dar el primer paso. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te concentrás en avanzar, no en quejarte. Esa actitud te diferencia. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu originalidad puede mejorar la vida diaria. Un cambio raro pero simple hace todo más cómodo. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de intuición fina, sueños reveladores y señales simbólicas. Prestales atención. Números: 4, 17, 32.
