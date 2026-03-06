El Gobierno porteño denuncia a Diego Valenzuela por arrojar basura en la Ciudad

Todo comenzó luego de que Valenzuela, que hace tiempo se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA), culpara a la Ciudad por la suciedad que se acumula en el límite entre ambos territorios.

Embed CIUDADELA - PCIA DE BS AS

Basural a cielo abierto: estaban entrevistando a un barrendero y cayó uno con cajones de pollo y los revoleó como si nada. La provincia es una villa pic.twitter.com/Xe1sVo3UYH — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) March 6, 2026

Sin embargo, el canal de noticias A24 mostró en vivo a un empleado de la municipalidad de Tres de Febrero empujando la basura que estaba en su distrito hacia el otro lado de la General Paz. El pequeño basural se encuentra del lado de Tres de Febrero y los residuos cubrían toda la vereda y llegaban a la calle.

Todo indica que los residuos fueron tirados por vecinos de Ciudadela y por si quedaban dudas mientras la "motocam" transmitía en vivo apareció el empleado de una carnicería a tirar cajones de pollo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ibaistrocchi/status/2029906153841336518?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2029906153841336518%7Ctwgr%5Ec34dfbb32d70212ac37f0b3fcaeaa4173f09b787%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lapoliticaonline.com%2Fpolitica%2Fun-ministro-de-jorge-cruzo-a-valenzuela-por-la-basura-que-tiran-a-la-general-paz%2F&partner=&hide_thread=false Diego, tuvimos que hacer tu trabajo y el del Intendente interino. La basura que aparece ahí la generan vecinos de 3 de Febrero (lo vemos en el informe).



Como ustedes no la levantan ni sancionan a quienes hacen ese desastre, la tiran en General Paz y termina resolviéndolo la… https://t.co/6Pgaz40hWm — Ignacio Baistrocchi (@ibaistrocchi) March 6, 2026

El episodio fue publicado en las redes por un usuario de X y Valenzuela salió enseguida a despegar a su municipio, que tiene Rodrigo Aybar como intendente.

"Limpiar ese lugar es responsabilidad de la autopista y es jurisdicción de la Capital Federal", respondió Valenzuela, quien es intendente en uso de licencia a la espera de que finalmente lo nombren al frente de Migraciones.

"Diego, tuvimos que hacer tu trabajo y el del Intendente interino", lo cruzó Baistrocchi. "La basura que aparece ahí la generan vecinos de 3 de Febrero (lo vemos en el informe). Como ustedes no la levantan ni sancionan a quienes hacen ese desastre, la tiran en General Paz y termina resolviéndolo la Ciudad", agregó.

Mientras que desde la Ciudad aseguran que desde Tres de Febrero se “empuja” la basura de las márgenes de la General Paz hacía la Ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cesartorresok/status/2029916446847877440?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2029916446847877440%7Ctwgr%5Ec34dfbb32d70212ac37f0b3fcaeaa4173f09b787%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lapoliticaonline.com%2Fpolitica%2Fun-ministro-de-jorge-cruzo-a-valenzuela-por-la-basura-que-tiran-a-la-general-paz%2F&partner=&hide_thread=false Esta es la misma respuesta que hubiese dado Hugo Curto… claramente se convirtió en un Barón del Conurbano… aunque no se sabe su rol, porque es intendente en uso de licencia, senador provincial en uso de licencia y a la espera de un decreto del Gobierno nacional… al final del… https://t.co/U52AaBzjdx — César Angel Torres (@cesartorresok) March 6, 2026

En ese marco, intervino el Secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, César Torres, quien también cruzó a Valenzuela y lo chicaneó con la indefinición con la que lo tiene el gobierno de Milei desde hace semanas.

"Esta es la misma respuesta que hubiese dado Hugo Curto... claramente se convirtió en un Barón del Conurbano... aunque no se sabe su rol, porque es intendente en uso de licencia, senador provincial en uso de licencia y a la espera de un decreto del Gobierno nacional... al final del día, lo que está claro que es 'licenciado' en uso de licencias varias", ironizó.