Diez gobernadores viajarán a Estados Unidos invitados por Javier Milei para el Argentina Week

Además de la exposición del mandatario nacional, el encuentro contará con la participación de varios integrantes del Gabinete y de dirigentes provinciales que integrarán distintos paneles vinculados a sectores estratégicos de la economía.

Los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz) formarán parte de una mesa dedicada a la minería estratégica y los minerales críticos.

En tanto, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) participarán de otro panel centrado en Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, la infraestructura para exportaciones y las energías renovables.

La apertura de ese bloque estará a cargo del presidente de YPF, Horacio Marín.

Ambas exposiciones se realizarán el jueves 12 de marzo. Ese mismo día, Milei tiene previsto viajar luego a Chile para asistir a la ceremonia de asunción del presidente electo José Antonio Kast.

Aunque fueron invitados por el Gobierno nacional, los mandatarios provinciales costearán sus propios traslados, de forma independiente a la delegación presidencial.

La comitiva que acompañará a Milei estará integrada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).