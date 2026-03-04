Consultá el horóscopo del jueves 5 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Sentís que llegó la hora de cortar con una situación tóxica. Un paso valiente cambia tu realidad. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás firmeza y previsibilidad. Poner orden en lo material te da mucha paz mental. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente afilada, ideal para negociar, vender, convencer. Tus palabras hoy tienen peso. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El mundo emocional se mueve. Una charla íntima puede sanar algo que dolía hace tiempo. Números: 3, 15, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Brillar sí, pero también escuchar. Integrar otras miradas potencia tu liderazgo. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día útil para ordenar hábitos de salud. Pequeñas decisiones suman muchísimo a largo plazo. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en revisión suave. Ajustar acuerdos sin pelear puede mejorar mucho la dinámica. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición brutal sobre quién es quién. No necesitas pruebas para alejarte de lo que no vibra bien. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de expansión. Un curso, un libro o un proyecto nuevo te conectan con tu esencia. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te ocupás de temas serios sin dramatizar. Eso te convierte en pilar para otros. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Aire de cambio en tus ideas. Algo que pensabas fijo empieza a transformarse. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad alta, creatividad en alza. Canalizar en arte o escritura libera tensión interna. Números: 4, 17, 36.
comentar