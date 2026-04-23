Consulta el horóscopo del jueves 23 de abril

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en el reconocimiento público. Tu capacidad resolutiva en un caso complejo o tu gestión eficiente en un proyecto serán notadas por quienes importan, reforzando tu prestigio y autoridad en la materia. Números de la Suerte: 5, 14, 23

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a la organización impecable de tus archivos. Hacer un respaldo de tu información, clasificar tus correos y dejar tu escritorio digital en cero te dará una enorme paz mental de cara al cierre de la semana. Números de la Suerte: 6, 15, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22):La suerte astral resalta hoy tu talento para la diplomacia. Serás el puente perfecto entre dos posturas enfrentadas; tu encanto y tu lógica irrefutable lograrán destrabar un conflicto que parecía no tener solución a la vista. Números de la Suerte: 7, 18, 27

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la anticipación estratégica. Al leer los diarios o escuchar las noticias de actualidad, tu instinto te permitirá prever cómo esas decisiones políticas afectarán tu rubro, dándote tiempo para adaptar tu estrategia. Números de la Suerte: 8, 17, 29

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a planificar tu próxima escapada. Aprovechar un hueco en tu agenda para mirar alquileres, rutas o destinos de fin de semana con tu mascota te llenará de combustible para terminar la jornada laboral. Números de la Suerte: 9, 22, 31

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la estructura y el método. Plantear un flujograma de trabajo claro para tus próximos meses te permitirá visualizar tus metas con precisión quirúrgica. Tu disciplina es la envidia de muchos. Números de la Suerte: 10, 23, 34

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian las reuniones productivas y fuera de lo común. Un intercambio de ideas tipo "tormenta de cerebros" con colegas te dejará con un montón de conceptos vanguardistas listos para ser aplicados en tus proyectos. Números de la Suerte: 11, 25, 36

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de la contención que brindas. Alguien de tu entorno cercano laboral acudirá a ti por un consejo; tu capacidad de escucha empática será fundamental para ayudarle a ver la luz al final del túnel. Números de la Suerte: 12 , 21, 30

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el coraje para emprender. Si estabas dudando en lanzar un nuevo servicio o presentar una propuesta innovadora, el universo te da luz verde. La confianza en ti misma es tu mejor argumento de venta. Números de la Suerte: 1, 19, 28