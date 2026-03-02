Consultá el horóscopo del martes 3 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Tenés valor para decir lo que otros callan. Usá esa franqueza para construir, no para herir. Números: 1, 8, 22.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás lo seguro y lo conocido, pero se asoma un pequeño cambio necesario. Abrir un poco la puerta no te desestabiliza. Números: 2, 14, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día muy social. Mensajes, charlas, reuniones cortas. Entre tanto ruido, quedate con lo que te nutre. Números: 6, 11, 25.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emociones a flor de piel, pero manejables. Poner en palabras lo que sentís evita malentendidos. Números: 3, 18, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Te toca liderar sin que te lo pidan. Un gesto de grandeza hoy queda grabado en la memoria de otros. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar tu espacio de trabajo o tu casa te da claridad mental. Menos cosas, más foco. Números: 5, 16, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Un vínculo cercano te muestra qué tipo de energía querés alrededor. Elegir también es cuidarte. Números: 8, 15, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Tu radar emocional detecta tensiones ocultas. No te enredes: observá, entendé y actuá con frialdad. Números: 9, 12, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de aventuras, físicas o mentales. Aprender algo nuevo hoy te enciende el espíritu. Números: 7, 13, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Tus esfuerzos empiezan a encajar como piezas de rompecabezas. Paciencia, ya ves la figura general. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas distintas pueden encontrar hoy buena recepción. Expresate sin pedir permiso. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día ideal para conectar con música, arte o espiritualidad. Lo que sientas tiene mensajes importantes. Números: 4, 17, 36.
