Consultá el horóscopo del domingo 1 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Arranca el mes con ganas de moverte y cambiar cosas. Lo que hoy empieces, aunque sea pequeño, toma impulso rápido. Números: 1, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás seguridad y calma. Organizar tus tiempos y tus gastos te hace sentir con los pies más firmes. Números: 2, 14, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente hiperactiva, ideas por todos lados. Anotar y priorizar evita que te pierdas en tanta inspiración. Números: 6, 11, 25.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El hogar y lo emocional toman protagonismo. Un gesto de cuidado hacia vos mismo cambia todo el clima interno. Números: 3, 16, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Necesitás expresarte, decir lo que pensás y mostrar lo que sabés hacer. Tu voz hoy tiene impacto. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Te enfocás en detalles prácticos: cuentas, tareas, agenda. Ordenar eso te da mucha tranquilidad. Números: 5, 18, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en primer plano. Una charla sincera redefine una relación y la vuelve más honesta. Números: 8, 15, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición profunda, casi incómoda de lo certera que es. Creerle a esa voz interna te protege. Números: 9, 12, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de planear viaje, curso o proyecto grande. Empezar por escribirlo ya es un acto de fe. Números: 7, 13, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): El trabajo o las responsabilidades toman forma clara. Una decisión adulta ordena el mes. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Querés hacer las cosas a tu manera. Tus ideas raras pueden ser las más útiles hoy. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emoción fuerte, intuición alta. Día ideal para conectar con arte, espiritualidad o silencio reparador. Números: 4, 17, 36.
comentar