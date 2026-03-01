Consultá el horóscopo del lunes 2 de marzo

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La impaciencia está alta, pero bien usada te vuelve productivo. Evitá chocar con quien va más lento. Números: 2, 7, 23.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): . Buscás estabilidad en lo afectivo. Un gesto concreto habla más que cualquier explicación larga. Números: 4, 11, 28.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Noticias, chismes, mensajes. Entre tanta info, aparece un dato clave que te sirve mucho. Números: 6, 10, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Te mueve la nostalgia, pero con comprensión. Mirar el pasado desde otro lugar te sana. Números: 3, 15, 29.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu presencia ordena o desordena un ambiente, según cómo entres. Elegí ser centro, no tormenta. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para ordenar papeles, mails, cuentas. Sacar pendientes de encima te deja liviano. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Necesitás armonía, pero no a cualquier precio. Un límite bien puesto mejora una relación. Números: 8, 13, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís cosas que otros ni registran. No hace falta decir todo; con que actúes distinto alcanza. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Una conversación inspiradora te hace pensar más grande. Tus sueños necesitan un paso concreto. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Sentido de responsabilidad al máximo. Delegar algo hoy te ayuda a sostener el ritmo. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu lado rebelde se enciende ante reglas absurdas. Podés proponer cambios sin dinamitar todo. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad especial: percibís el clima emocional de cada lugar. Cuidar tu energía es clave. Números: 4, 17, 36.