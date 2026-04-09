Consulta el horóscopo del jueves 9 de abril

CÁNCER (Junio 22-Julio 22):Hoy la fortuna se encuentra en la resolución de temas administrativos. Es un excelente día para revisar las cuentas, coordinar los pagos de expensas o avanzar en las gestiones vinculadas a la administración de tus propiedades o consorcios. Números de la Suerte: 2, 11, 20

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en la exposición pública. Si tienes que defender un proyecto o presentar una idea innovadora, tu carisma natural captará la atención de todos. Confía en tu intuición comercial para cerrar el trato. Números de la Suerte: 5, 17, 26

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a poner el foco en los detalles legales o burocráticos. Una lectura minuciosa de contratos, normativas o expedientes te permitirá encontrar ese pequeño error que otros pasaron por alto, salvando el día. Números de la Suerte: 6, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy tu capacidad de mediación. Ante posturas encontradas en una negociación, tu sentido de la justicia y tu diplomacia serán fundamentales para acercar a las partes y lograr un acuerdo equitativo. Números de la Suerte: 7, 18, 27

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la lectura entre líneas. Presta atención a las noticias del ámbito político o a los movimientos de poder en tu sector; tu aguda intuición te permitirá anticipar tendencias y adaptar tu estrategia comercial a tiempo. Números de la Suerte: 8, 19, 29

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a planificar tu próxima escapada. Empezar a mirar opciones para un fin de semana en la costa o un viaje relámpago te llenará de entusiasmo y te dará el combustible necesario para terminar la jornada. Números de la Suerte: 9, 22, 31

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la estructura y el orden. Dedica tiempo a organizar tus archivos, clasificar correos importantes y estructurar tu agenda para los próximos días. La disciplina de hoy será la tranquilidad de mañana. Números de la Suerte: 10, 23, 34

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian tu red de contactos. Una conversación casual con un colega puede derivar en una idea brillante para resolver un problema recurrente. Mantén tu mente abierta a perspectivas poco convencionales. Números de la Suerte: 11, 25, 36

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de tu sensibilidad. Hoy serás un gran apoyo moral para alguien de tu entorno laboral que necesita contención. Tu empatía fortalecerá lazos de confianza inquebrantables. Números de la Suerte: 12, 21, 30