Consulta el horóscopo del lunes 11 de septiembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Se disparará tus proyectos, pero nada es casual, tu tendrás que hacer el esfuerzo para que esto ocurra. Molestias estomacales te impedirán hacer una actividad placentera. CIFRAS SOLARES:25-697

TAURO (Abril 21-Mayo 20) No mires hacia atrás, concéntrate en el futuro que te traerá una hermosa etapa de sueños cumplidos. Deja de lamentarte y empieza a moverse para poder avanzar en tu vida. CIFRAS SOLARES:28-615

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Te encontrarás con alguien que no te cae muy bien. Tendrás un almuerzo interesante. No compres cosas que no son de primera necesidad, ya habrá tiempo para eso. CIFRAS SOLARES:76-894

CANCER (Junio22-Julio22) Será una jornada particular, distinta a las que le precedieron. Deberías pensar en comprar un libro para recuperar el hábito de la lectura. Te invitan a una fiesta o reunión. CIFRAS SOLARES:40-216

LEO (Julio 23-Ago. 22) Puedes apostar algo en un juego de azar, pero no te excedas, que puedas tener suerte hoy no significa que tu patrimonio puede ser tirado por la ventana. Cuida tus manos. CIFRAS SOLARES:88-379

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) La salud marcha bien, pero no tientes a la suerte con comidas fuertes y alcohol. Te recuperas una amistad herida. Una persona que tu quieres tiene ganas de hacer algo divertido. CIFRAS SOLARES:93-682

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Algún desarreglo digestivo se puede hacer presente a la mitad del día. Si te sientes muy mal quédate en casa, no hay que sobre exigirse porque puede traer consecuencias posteriores. CIFRAS SOLARES:72-100

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Los movimientos financieros no deberán ser realizados con liviandad. Controla bien tus números. Un hombre que no conoce te propone un negocio de dudosa procedencia, cuidado. CIFRAS SOLARES:52-939

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Día impresionante, aprovéchalo. Respecto al dinero, tendrás una grata sorpresa. Lo mismo sucederá con una persona que te dará algo que tu necesitabas desde hace tiempo. CIFRAS SOLARES:14-340

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Lime asperezas con esos parientes con los que tuvo una discusión. Su percepción acerca de las soluciones en el trabajo es correcta, tendrás que convencer a tus superiores. CIFRAS SOLARES:17-890

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) No te aísles, vuelve al mundo que te rodea para disfrutar de las cosas que antes le hacían feliz. Una bella persona se fija en ti, felicidades. Los planetas se mueven en tu favor. CIFRAS SOLARES:84-829