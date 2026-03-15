Consultá el horóscopo del lunes 16 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicación a mil: mensajes, llamadas, ideas. Elegir bien tus prioridades mentales te salva del agotamiento. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emoción en modo profundo. Un rato de introspección te da una respuesta muy clara. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Día para mostrar madurez y templanza. Eso te gana respeto más que cualquier gesto teatral. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar rutinas y alimentación te da sensación de control sano. Tu cuerpo lo agradece. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos demandan claridad. Un “hasta acá llego” mejora tu paz interna, aunque al otro no le guste tanto. Números: 8, 14, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Tu radar emocional está finísimo. Ver la verdad de una dinámica te permite salir del juego. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te impulsa el deseo de moverte hacia algo más amplio. Hoy un mínimo avance ya cambia la energía. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Decisiones serias se cocinan en tu cabeza. Tomarte el tiempo para definir bien es clave. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Visionario a pleno. Un proyecto futuro puede nacer de una conversación informal. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de mucha conexión interna. Lo que sientas que tenés que soltar, es momento de considerarlo. Números: 1, 37, 31.