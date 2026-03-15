Consultá el horóscopo del lunes 16 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te brota la necesidad de hacer limpieza de gente, cosas y proyectos. Lo que no te enciende, se va. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás estabilidad, pero un pequeño cambio inevitable se asoma. Integrarlo te hace más fuerte. Números: 4, 11, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicación a mil: mensajes, llamadas, ideas. Elegir bien tus prioridades mentales te salva del agotamiento. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emoción en modo profundo. Un rato de introspección te da una respuesta muy clara. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Día para mostrar madurez y templanza. Eso te gana respeto más que cualquier gesto teatral. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar rutinas y alimentación te da sensación de control sano. Tu cuerpo lo agradece. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos demandan claridad. Un “hasta acá llego” mejora tu paz interna, aunque al otro no le guste tanto. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Tu radar emocional está finísimo. Ver la verdad de una dinámica te permite salir del juego. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te impulsa el deseo de moverte hacia algo más amplio. Hoy un mínimo avance ya cambia la energía. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Decisiones serias se cocinan en tu cabeza. Tomarte el tiempo para definir bien es clave. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Visionario a pleno. Un proyecto futuro puede nacer de una conversación informal. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de mucha conexión interna. Lo que sientas que tenés que soltar, es momento de considerarlo. Números: 1, 37, 31.
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