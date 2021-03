TAURO (Abril 21-Mayo 20) Un momento ideal para la amistad, para la familia y para el amor.

No dejes que las obligaciones te impidan pasar tiempo con tus seres queridos durante la jornada, tienes que estar presente en la vida de quienes te aman y quienes te sostienen en los momentos malos. CIFRAS SOLARES: 02.004

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) El amor está presente en tu vida, lo puedes ver, pero estás tomando mucho tiempo en decidir y estás haciendo que esa persona se aleje de ti, todo porque no le das tiempo, ni siquiera un saludo durante el día. CIFRAS SOLARES: 03.003

CANCER (Junio 22-Julio 22) Es probable que estés con algunas dificultades en tu vida y tengas que tener mucha más fuerza de la que estás mostrando en este momento, no te dejes caer, ni tampoco abatir por lo que sucede en tu vida. CIFRAS SOLARES: 04.004

LEO (Julio 23-Ago. 22) La pareja se encuentra en un buen momento, por lo que si existe alguna dificultad que deben pasar, háganlo juntos y podrán darle solución a todo lo que enfrenten como un núcleo potente e inquebrantable. CIFRAS SOLARES: 05.005

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Tienes un negocio que está a punto de fracasar, necesitas conseguir dinero para sacarlo a flote. El dinero será un tema importante el día de hoy, ya que tendrás gastos imprevistos, pero también podrías tener entradas de dinero o promesas del mismo para el futuro. CIFRAS SOLARES: 06.006

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Si tu ocupación son los negocio, hoy cerrarás un trato muy bueno que reportará grandes ganancias para ti y tus socios, será una buena oportunidad para seguir invirtiendo. CIFRAS SOLARES: 07.007

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) El amor para los solteros está esquivo durante este periodo, es probable que si estaban saliendo con alguien, esta persona se aleje y corte la comunicación de forma repentina, si tienes la posibilidad de pedir explicaciones, hazlo sin dudar. CIFRAS SOLARES: 08.008

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) No dejes que terceras personas te digan lo que debes sentir con respecto a alguien que estás conociendo, no saben de lo que hablan y si lo saben, tu relación con esa persona es tuya y de nadie más, no dejes que los demás te delimiten el camino que debes seguir, si debes caerte, sabrás como ponerte de pie. CIFRAS SOLARES: 09.009

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Tiempos de soledad que están terminando para Capricornio, no tienes nada que temer, ya que pronto conocerás a alguien muy especial en tu vida que vendrá a entregarte el amor que mereces y que estabas esperando. CIFRAS SOLARES: 10.010

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Una persona muy querida te dará un consejo en el amor debido a una experiencia que tuvo recientemente, te servirá para tu situación actual en este ámbito, no dejes que te absorba el trabajo, dedícale tiempo a la pareja. CIFRAS SOLARES: 11.011

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Una firma importante sobre la venta de un inmueble llegará el día de hoy para quienes estén dedicados a este rubro o si estás vendiendo una casa propia, usa el dinero para realizar otra inversión de mayor magnitud. CIFRAS SOLARES: 12.012