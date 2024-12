Consultá el horóscopo del lunes 9 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Hostilidad que puede solucionarse al punto de arribar a excelente final. En el trabajo es habitual que ocurran desacuerdos o rivalidades. Situaciones que se afrontan desde la racionalidad y la madurez. Amor con divertimento.: CIFRAS SOLARES: 33,980

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Los taurinos con mucho aporte positivo y necesario en el área laboral. Siempre las buenas acciones sirven y aportan aunque pasen desapercibidas. El amor con mucho entusiasmo sobre todo en los vínculos nuevos. CIFRAS SOLARES: 66.546

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Geminianos compás de espera respecto a reuniones que parecerán inconclusas, respuestas que hoy no llegan y cierta ansiedad. El stress lastima, ocupen sus mentes en cosas positivas y sepan esperar. Amor convencido y con ansias. CIFRAS SOLARES: 99.009

CANCER (Junio 22-Julio 22) Los cancerianos con bastante displicencia en esta jornada laboral, apunten a mejorar su predisposición. Corrección en el área financiera que llega de la mano de alguien allegado. Fortuito encuentro con alguien del pasado. Atención. CIFRAS SOLARES: 85.765

LEO (Julio 23-Ago. 22) Los leoninos con ánimos pacíficos y con un buen margen de comprensión ante los demás. Logran ver las cosas desde otro punto de vista, y eso les da más paz. Amor con sensaciones encontradas, piensen qué quieren hacer. CIFRAS SOLARES: 55.743

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Los acontecimientos de esta jornada con apuros, podrán darles a los virginianos cierto avance y mayor tranquilidad. No sería un día muy bien aspectado para negociaciones en las que el dinero esté de por medio. Amor completo. CIFRAS SOLARES: 08.505

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Muy buena jornada para entrevistas laborales. Los librianos con buena predisposición y confianza en sí mismos. Se reflexionan cuestiones en el plano afectivo y se trata de poder equilibrar los vínculos con mayor templanza. Cedan. CIFRAS SOLARES: 55.598

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21 Los escorpianos con un día algo alterado, deberían hoy tratar de apaciguar la ansiedad porque además no soluciona nada. Busquen encontrarse con ustedes mismos, tienen gran capacidad e inteligencia. Amor complementando. CIFRAS SOLARES: 88.808

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21) Cierto resquemor ante el proceder de otros. No es malo tener en cuenta las malas acciones para poder así no repetirlas hacia nadie. El diálogo debería jugar su mejor parte hoy. No teman. Amor y salud con optimismo y alivio. CIFRAS SOLARES: 38.833

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20 Las opciones sociales o compromisos en este día estarán presentes. Los capricornianos muy ocupados, deberán no dejar pasar las reuniones o citas que tengan. Pongan buen ánimo y busquen el tiempo. Amor familiar y alegría.CIFRAS SOLARES: 77.787

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Mucha energía en este día que brillará para ustedes. Las cosas esperadas pueden llegar hoy y de la manera que esperaban. Valorar a la vida que siempre abre las puertas. Valorarse a uno mismo por el ímpetu y el coraje. Amor propio. CIFRAS SOLARES: 97.890

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Algo con color de esperanza aparecerá en el plano de las actividades para los piscianos. Se puede encender una luz nueva que no habrían considerado nunca. Los cambios siempre son posibles. El amor con sensación de protección. CIFRAS SOLARES: 66.606