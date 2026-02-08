Consultá el horóscopo del lunes 9 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Podés cerrar un tema que venía arrastrándose. Tomar la iniciativa te libera de la espera eterna. Números: 1, 6, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): El cuerpo pide mimos: descanso, buena comida, pausa. Respetar eso es respetarte a vos. Números: 2, 14, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Un mensaje cambia tu percepción de alguien. La información nueva reordena tus ideas. Números: 6, 11, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Un gesto de cuidado hacia alguien querido fortalece un lazo. También pedí ayuda si la necesitás. Números: 3, 15, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Podés obtener reconocimiento si mostrás lo que venís trabajando. No escondas tus logros por modestia. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy ves detalles que otros pasan por alto. Eso te da ventaja para anticipar problemas. Números: 5, 16, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Necesitás belleza y equilibrio. Rodearte de cosas lindas mejora tu estado mental. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición fuerte sobre quién suma y quién resta en tu vida. Hacé caso a esa sensación. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Aparecen ideas de viaje, estudio o proyectos expansivos. Planear ya te motiva. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Día para enfocarte en objetivos concretos. Cada avance pequeño cuenta, no lo subestimes. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas se adelantan un poco al resto. Tené paciencia: el tiempo te va a dar la razón. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emociones a flor de piel, pero con claridad de fondo. Podés decir qué necesitás con suavidad y firmeza. Números: 4, 17, 35.
