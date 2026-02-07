Consultá el horóscopo del domingo 8 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Buen día para iniciar algo físico: deporte, orden, mudanza de muebles. El cuerpo necesita acción. Números: 2, 7, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): La tranquilidad se construye con decisiones pequeñas pero firmes. No negocies tu paz interior. Números: 4, 11, 27.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Charlas y redes muy activas. Una idea que aparece de la nada puede ser valiosa. Números: 6, 10, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El pasado se recuerda sin dolor, con aprendizaje. Agradecer lo vivido te fortalece. Números: 3, 18, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Una escena te pide que tomes la palabra. Hablar desde el corazón convence más que cualquier estrategia. Números: 1, 9, 28.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para ordenar prioridades y tachar pendientes. La sensación de “listo” te recarga. Números: 5, 16, 34.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos hoy pueden ser fuente de placer y alivio. Una charla linda compensa el cansancio. Números: 8, 15, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Un insight interno te muestra por qué repetías cierto patrón. Consciente, podés elegir distinto. Números: 9, 12, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de libertad y aire. Mover el cuerpo y cambiar de entorno mejora tu humor. Números: 7, 13, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te ocupás de temas serios con cabeza fría. Eso te permite tomar buenas decisiones. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas innovadoras pueden chocar con mentalidades rígidas. No aflojes, solo ajustá la forma. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Conexión especial con música, películas o símbolos. Lo que ves afuera refleja lo que sentís adentro. Números: 4, 17, 36.
