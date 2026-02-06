Consultá el horóscopo del viernes 6 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Sentís que llegó la hora de cortar con una situación estancada. Un “basta” claro te libera. Números: 2, 7, 25.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás afirmarte en decisiones que ya tomaste. No vuelvas atrás solo por miedo al cambio. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Charla clave que aclara malentendidos. Hoy la palabra sincera es tu mejor herramienta.Números: 6, 10, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Movimientos en el ámbito familiar. Podés ser el puente entre posturas opuestas sin absorberlo todo.Números: 3, 18, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu creatividad está alta. Mostrar algo propio puede traerte buena devolución o reconocimiento. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Organizar el día con detalle te ayuda a evitar el caos. Tiempo para cada cosa y cada cosa en su tiempo. Números: 5, 16, 34.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy pesa mucho cómo te vinculás. Cooperar sin anularte es la consigna. Números: 8, 15, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición profunda sobre una situación de poder o control. Alejate de manipuleos, propios o ajenos. Números: 9, 12, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Plan o proyecto que involucra a otras personas toma fuerza. Tu entusiasmo es el motor del grupo. Números: 7, 13, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Sentido de responsabilidad alto, pero recordá no cargar con todo. Delegar también es sabio. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Sentís ganas de ir a contramano de lo establecido. Mientras no te dañes, seguir tu autenticidad es clave. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emociones intensas, quizás algo de confusión. Un rato de silencio aclara más que mil opiniones. Números: 4, 17, 32.
