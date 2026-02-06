Consultá el horóscopo del sábado 7 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te movés rápido y eso te beneficia, siempre que no atropelles. Marcá el ritmo sin aplastar a otros. Números: 1, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás seguridad afectiva. Un abrazo, una palabra amable o un gesto de cuidado valen oro hoy. Números: 2, 15, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Noticias sorpresivas animan el día. Aprovechá la energía mental para resolver algo pendiente.Números: 6, 11, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El estado anímico sube si cuidás tus espacios y tu descanso. Bajar la exigencia también es necesario.Números: 3, 16, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés chances de destacar en algo específico. Un pequeño riesgo puede aumentar tu impacto. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día perfecto para ordenar, limpiar, clasificar. Sacar lo que ya no sirve deja lugar a lo nuevo. Números: 5, 14, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Te pedirá el cuerpo y el alma un poquito de belleza: arte, música, estética. Eso te equilibra. Números: 8, 13, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emociones intensas con posibilidad de catarsis. Decí lo que sentís sin destruir, solo transformando. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Un plan espontáneo puede cambiarte el ánimo. Decir que sí abre una experiencia divertida.Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): El esfuerzo de los últimos días empieza a mostrar señales de resultado. No aflojes justo ahora. Números: 10, 19, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu originalidad atrae nuevas personas o propuestas. Estar disponible a lo distinto te favorece. Números: 11, 21, 28.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad muy alta, pero también capacidad de comprensión profunda. Cuidá de no absorber todo del entorno.Números: 4, 17, 35.
comentar