Consultá el horóscopo del sábado 7 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te movés rápido y eso te beneficia, siempre que no atropelles. Marcá el ritmo sin aplastar a otros. Números: 1, 8, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás seguridad afectiva. Un abrazo, una palabra amable o un gesto de cuidado valen oro hoy. Números: 2, 15, 29.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Noticias sorpresivas animan el día. Aprovechá la energía mental para resolver algo pendiente.Números: 6, 11, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El estado anímico sube si cuidás tus espacios y tu descanso. Bajar la exigencia también es necesario.Números: 3, 16, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés chances de destacar en algo específico. Un pequeño riesgo puede aumentar tu impacto. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día perfecto para ordenar, limpiar, clasificar. Sacar lo que ya no sirve deja lugar a lo nuevo. Números: 5, 14, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Te pedirá el cuerpo y el alma un poquito de belleza: arte, música, estética. Eso te equilibra. Números: 8, 13, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emociones intensas con posibilidad de catarsis. Decí lo que sentís sin destruir, solo transformando. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Un plan espontáneo puede cambiarte el ánimo. Decir que sí abre una experiencia divertida.Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): El esfuerzo de los últimos días empieza a mostrar señales de resultado. No aflojes justo ahora. Números: 10, 19, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu originalidad atrae nuevas personas o propuestas. Estar disponible a lo distinto te favorece. Números: 11, 21, 28.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad muy alta, pero también capacidad de comprensión profunda. Cuidá de no absorber todo del entorno.Números: 4, 17, 35.