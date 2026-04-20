Consulta el horóscopo del martes 21 de abril

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en la pacificación de tu entorno. Serás la figura clave para calmar las aguas si surge alguna tensión administrativa o vecinal a primera hora. Tu tacto y empatía resolverán el problema antes de que escale. Números de la Suerte: 2, 11, 20

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en la proyección de tu autoridad. Si debes liderar una reunión o marcar pautas claras para un equipo, tu carisma y seguridad dejarán a todos alineados y motivados para cumplir los objetivos de la semana. Números de la Suerte: 5, 14, 23

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a la redacción impecable. La energía es inmejorable para sentarte a redactar ese informe, escrito o contrato que requiere tu máxima atención al detalle. Tu ojo analítico no dejará pasar ni una sola coma fuera de lugar. Números de la Suerte: 6, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy tu capacidad para equilibrar la balanza. Frente a un conflicto de intereses o una negociación trabada, tu sentido de la justicia te permitirá proponer una salida legal y armónica que dejará a todas las partes conformes. Números de la Suerte: 7, 18, 27

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la lectura estratégica de la realidad. Presta mucha atención a los últimos movimientos políticos y nombramientos en el ámbito nacional; entender ese tablero de ajedrez te dará información valiosísima para tus próximos pasos profesionales. Números de la Suerte: 8, 17, 26

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a arrancar el lunes con mucha vitalidad física. Un paseo enérgico por la mañana, marcando el paso junto a tu compañero canino, te llenará de optimismo y te preparará para enfrentar cualquier desafío burocrático. Números de la Suerte: 9, 19, 29

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la consolidación de tu reputación. El trabajo serio y metódico que vienes realizando de manera autónoma rinde sus frutos. Hoy podrías recibir el reconocimiento o la recomendación de un cliente muy satisfecho. Números de la Suerte: 10, 22, 34

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian la innovación en red. Compartir tus ideas más originales en un foro, grupo de estudio o red de colegas te abrirá puertas inesperadas. Tu visión de futuro es tu mayor capital en el día de hoy. Números de la Suerte: 11, 25, 38

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de la intuición comercial. Si una propuesta de negocio te genera dudas aunque los números parezcan cerrar, confía en tu instinto. Tu sensibilidad te guiará hacia la decisión más segura. Números de la Suerte: 12, 21, 30