El mensaje de Victoria Villarruel por no haber sido invitada al Tedeum del 25 de Mayo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2058527414376951942&partner=&hide_thread=false En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país.



María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los… pic.twitter.com/zT61zQfeWc — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 24, 2026

El Tedeum es un evento tradicional del 25 de Mayo, al que asisten el Presidente y su Vicepresidente. En general, el mandatario sale de Casa Rosada caminando junto a su comitiva, y atraviesa la Plaza de Mayo hasta llegar a la Catedral.

Villarruel había sido invitada en las ediciones anteriores, más allá de la tensión que desde que ambos asumieron en diciembre de 2023 fue creciendo con el correr de los meses. Este año, la mala y nula relación entre Milei y su vice quedará evidenciada en la ceremonia religiosa, a la que directamente no fue invitada.

Se espera que sí participen funcionarios nacionales, diputados, senadores nacionales de La Libertad Avanza y aliados del PRO. Según trascendió, sí fueron invitados legisladores de la Cámara alta y el presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala.

El último cortocircuito entre Milei y Villarruel

A principios de este mes se dio el último chispazo entre el Gobierno y Villarruel, en medio de la polémica por las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Vicepresidenta publicó un posteo irónico sobre las refacciones de lujo que el titular de ministros realizó en su casa de un barrio cerrado, le deseó a un seguidor “una cascada de éxitos”.

Sin identificar al destinatario, Villarruel publicó en X un posteo que solo dice: “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”.