El mensaje de Victoria Villarruel por no haber sido invitada al Tedeum del 25 de Mayo

La Vicepresidenta se expresó a través de las redes sociales. En las últimas horas había confirmado que no fue invitada por el Gobierno a participar de la ceremonia en la Catedral. Ese gesto reavivó sus diferencias con Javier Milei.
El clima político dentro del Gobierno atraviesa un nuevo episodio de fuerte tensión. Luego de varios días de especulaciones, la Presidencia del Senado confirmó a través de un comunicado oficial que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, no invitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel a participar del tradicional Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.
“La invitación es cursada formalmente por la Secretaría General de la Presidencia, a través del área de ceremonial. La vicepresidenta de la Nación no ha sido invitada”, señalaron con contundencia desde el entorno de Villarruel, dejando otra vez en evidencia la creciente distancia entre ambos sectores del oficialismo.
Sin optar por una respuesta confrontativa que profundizara el conflicto con el presidente Javier Milei, Villarruel eligió expresarse a través de sus redes sociales con un mensaje de tono espiritual. En el marco del día de María Auxiliadora, patrona del agro y de la Patagonia, la Vicepresidenta recordó su reciente visita a la Basílica de San Carlos Borromeo, lugar histórico donde fue bautizado el Papa Francisco.
"Él siempre recordó con afecto ese templo ligado a los primeros años de su vida cristiana. Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz", expresó Villarruel en su cuenta de la red social X.
El Tedeum es un evento tradicional del 25 de Mayo, al que asisten el Presidente y su Vicepresidente. En general, el mandatario sale de Casa Rosada caminando junto a su comitiva, y atraviesa la Plaza de Mayo hasta llegar a la Catedral.
Villarruel había sido invitada en las ediciones anteriores, más allá de la tensión que desde que ambos asumieron en diciembre de 2023 fue creciendo con el correr de los meses. Este año, la mala y nula relación entre Milei y su vice quedará evidenciada en la ceremonia religiosa, a la que directamente no fue invitada.
Se espera que sí participen funcionarios nacionales, diputados, senadores nacionales de La Libertad Avanza y aliados del PRO. Según trascendió, sí fueron invitados legisladores de la Cámara alta y el presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala.
A principios de este mes se dio el último chispazo entre el Gobierno y Villarruel, en medio de la polémica por las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Vicepresidenta publicó un posteo irónico sobre las refacciones de lujo que el titular de ministros realizó en su casa de un barrio cerrado, le deseó a un seguidor “una cascada de éxitos”.
Sin identificar al destinatario, Villarruel publicó en X un posteo que solo dice: “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”.
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