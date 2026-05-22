Villa 31: Demolieron una construcción ilegal levantada de noche y anuncian un destacamento policial

La Ciudad recordó que la ley 6.129 de urbanización de la Villa 31 prohíbe el crecimiento urbano sin control y las edificaciones no planificadas. La normativa establece que cualquier ampliación o nueva obra debe ajustarse a los planes de habitabilidad, zonificación y códigos aprobados por las áreas competentes.

Las tareas de demolición estuvieron a cargo de una empresa contratista de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Barrio Padre Carlos Mugica. El operativo fue realizado de manera conjunta entre personal de Fiscalización de la Ciudad, efectivos de la Policía porteña y agentes de la UPE, quienes garantizaron la seguridad en la zona intervenida.

WhatsApp Image 2026-05-22 at 15.07.57 La ley 6.129 de urbanización de la Villa 31 prohíbe explícitamente el crecimiento urbano sin control y las edificaciones no planificadas.

En paralelo, el Gobierno porteño informó que fueron clausurados cinco corralones clandestinos que funcionaban dentro de la Villa 31 y que eran utilizados para almacenar y distribuir materiales de construcción durante la noche. Los procedimientos terminaron con detenciones y el secuestro de toneladas de insumos.

Además, la Ciudad instaló retenes policiales y colocó bolardos en distintos accesos para impedir el ingreso no autorizado de camiones de gran porte con materiales de obra. Las medidas forman parte del plan de ordenamiento impulsado por el Ministerio de Seguridad y la Agencia Gubernamental de Control.

La demolición representa la primera intervención de este tipo desde el operativo “Tormenta Negra”, realizado el 14 de mayo en villas porteñas con más de 1.500 efectivos. Según cifras oficiales, aquel despliegue terminó con 27 detenidos, el cierre de cinco búnkers narco y secuestros de droga. Desde la Ciudad sostienen que el objetivo del plan es reforzar la seguridad, recuperar el espacio público y avanzar con la integración urbana bajo “las mismas reglas para todos”.