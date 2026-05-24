Antes del Tedeum, García Cuerva advirtió sobre la intolerancia

Rechazo del que piensa distinto

“Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia. Qué difícil es poder respetar y hablar de diversidad en tiempos de rechazo de todo el que piensa distinto. Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario”, sostuvo.

Las palabras del arzobispo fueron interpretadas como una referencia al nivel de confrontación que domina buena parte de la discusión política y social en la Argentina, en un escenario atravesado por fuertes disputas, tensiones institucionales y discursos cada vez más polarizados.

El religioso planteó que la diversidad no puede convertirse en un obstáculo para la convivencia y que el desacuerdo forma parte natural de una sociedad democrática.

En ese sentido, sostuvo que la discusión excede las diferencias coyunturales y obliga a pensar el vínculo entre los ciudadanos y la forma en que se construye una identidad compartida.

“Vuelve sobre esta idea la conciencia de que somos distintos y diversos y formamos un solo cuerpo, porque de algún modo tenemos que tomar conciencia también que como pueblo argentino somos nación. No somos una suma de individuos que circunstancialmente viven en un territorio. Somos mucho más que eso”, afirmó.

Noción de bien común

García Cuerva comparó esa idea con el concepto de familia y señaló que una nación no puede reducirse a una simple suma de intereses particulares o individuales, sino que requiere objetivos comunes y un proyecto colectivo que trascienda las diferencias.

Otro de los ejes centrales de la homilía fue el llamado a recuperar la noción de bien común, un concepto que el arzobispo consideró debilitado frente al crecimiento del individualismo y la competencia.

“Qué importante también entonces, en vísperas de este 25 de Mayo, volver a insistir con el bien común, el bien que va más allá de mi beneficio, el bien que va más allá de mis búsquedas personales, el bien que tiene que ver justamente con el bien de todos, con un bien colectivo”, expresó.

Luego profundizó esa idea y contrapuso ese principio con ciertas dinámicas actuales. “Hablar del bien común en tiempos de egoísmo, hablar de bien común en tiempos de individualismo, hablar de bien común en tiempos de feroz competencia de unos con otros”, agregó.

Hacia el cierre de la ceremonia, García Cuerva formuló una reflexión con tono de síntesis política y espiritual en vísperas de una nueva conmemoración de la Revolución de Mayo.

“Que podamos tomar conciencia que aunque somos distintos miembros, somos un solo cuerpo, una sola familia, una sola nación”, concluyó.