Consulta el horóscopo del martes 8 de septiembre

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Escorpio (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a deshacerte de lo que te pesa, material o emocionalmente. Aligerar tu carga limpiando tus espacios y soltando resentimientos antiguos abrirá canales para que fluya la fortuna libremente.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

Sagitario (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña hoy en la búsqueda incansable de la verdad y el saber. Investigar, expandir tus conocimientos y comprender el trasfondo de las cosas te otorgará una valiosa sensación de claridad y paz.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la disciplina y la constancia en tus labores diarias. Tu perseverancia ante las responsabilidades será debidamente recompensada, consolidando tu éxito profesional paso a paso.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Acuario (Enero 21 - Febrero 19): Día marcado por encuentros inesperados y sorpresas sociales gratas. Mantenete abierto a la socialización espontánea; podrías conectar con alguien fascinante que te aporte una visión fresca u oportunidades.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

Piscis (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde en la reflexión, la introspección y la soledad creativa. Buscar momentos a solas para meditar, escribir o hacer arte te conectará profundamente con tu mundo interno, trayéndote una inmensa paz.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

Aries (Marzo 21 - Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el impulso renovador de nuevos comienzos. No temas dar un paso audaz hacia un terreno inexplorado en tu vida profesional; tu valentía innata será el motor definitivo para el éxito.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Tauro (Abril 21 - Mayo 20): La fortuna está hoy en la creatividad aplicada a tus fuentes de ingresos. Explorá enfoques alternativos para dinamizar tu economía o buscá monetizar un talento personal que tenías postergado. Innovar rinde frutos.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

Géminis (Mayo 21 - Junio 21): Día propicio para el intercambio vibrante de ideas y el diálogo abierto. Las conversaciones estimulantes con amigos o colegas despertarán tu agilidad mental y te revelarán perspectivas sumamente afortunadas hoy.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

Cáncer (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla hoy en tu cuidado personal, descanso y bienestar integral. Dedicá tiempo a mimarte, relajarte profundamente y atender a tu cuerpo; renovar tu energía interna atraerá prosperidad duradera.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

Leo (Julio 23 - Agosto 22): Tu confianza es magnética, atractiva e imparable hoy. Utilizá esa tremenda seguridad interior para proyectar tus metas, liderar iniciativas y atraer hacia vos las circunstancias indicadas. Sos un imán de fortuna.

Números de la Suerte: 1, 10, 19