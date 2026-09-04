Consultá el horóscopo del sábado 5 de septiembre

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Libra (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte está en el balance de tus finanzas compartidas o acuerdos mutuos. Buscar la claridad, la transparencia y la equidad absoluta en las cuentas con socios o pareja evitará fricciones innecesarias hoy.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

Escorpio (Octubre 23 - Noviembre 21): La fortuna te anima hoy a expresar tus emociones más profundas con total valentía. Actuar con autenticidad y hablar con el corazón desarmará tensiones y atraerá una gran fluidez a tus vínculos afectivos más íntimos.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

Sagitario (Noviembre 22 - Diciembre 21): La suerte te favorece hoy en la planificación de una aventura emocionante o viaje largo. Soñar en grande y trazar las rutas de tus próximos horizontes llenará tu jornada de positivismo y mucho entusiasmo.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral se presenta en la construcción de relaciones sólidas basadas en la confianza. Cultivar la lealtad y el apoyo mutuo con tu entorno consolidará una red afectiva y profesional muy fuerte.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

Acuario (Enero 21 - Febrero 19): Día de soluciones innovadoras y perspectivas disruptivas de éxito. Pensar "fuera de lo convencional" te permitirá destrabar hoy con una facilidad asombrosa un problema que parecía complejo. Tu ingenio destaca.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

Piscis (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte te guía hoy hacia la compasión, la empatía y la ayuda solidaria. Ofrecer tu tiempo o tu escucha a quienes atraviesan dificultades te conectará con una hermosa corriente de armonía y paz interna.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

Aries (Marzo 21 - Abril 20): La suerte te invita hoy a tomar decisiones rápidas y sin ningún tipo de vacilación. Confía plenamente en tu juicio inmediato y actúa con prontitud cuando veas una oportunidad clara. Tu agilidad mental será tu ventaja.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

Tauro (Abril 21 - Mayo 20): Hoy la fortuna está en la gestión prudente de tus bienes materiales e inversiones. Es un día propicio para proteger lo que posees, organizar tus activos y trazar un plan ordenado para tu seguridad económica futura.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

Géminis (Mayo 21 - Junio 21): Día ideal para la escritura, el estudio o la comunicación de índole intelectual. Tu mente está sumamente afilada y tu expresión fluye con gran precisión; aprovecha esta claridad para redactar o asimilar saberes de peso.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

Cáncer (Junio 22 - Julio 22): La suerte se manifiesta hoy en la conexión profunda con tus raíces e historia ancestral. Recuerda de dónde vienes, honra tu pasado y conecta con tus orígenes; te otorgará una reconfortante sensación de fortaleza.

Números de la Suerte: 1, 10, 19