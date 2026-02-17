Consultá el horóscopo del miércoles 18 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te animás a cortar con algo que ya no tiene sentido. Esa decisión firme libera mucha energía. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás seguridad y contención, y las encontrás en lo simple. Gente confiable, comida rica, hogar. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicaciones rápidas, ideas nuevas. Buen día para escribir, estudiar, mandar mensajes clave. Números: 6, 10, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Tema emocional pendiente sube a la superficie. Hablarlo te ayuda a sanar, aunque incomode. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Podés ser protagonista de algo importante. La clave es no buscar solo aplausos, sino impacto real. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día útil para ordenar, planificar y ajustar hábitos. Tu lado práctico está muy afinado. Números: 5, 16, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Se activan ganas de compartir y disfrutar. Un encuentro armonioso compensa días de tensión. Números: 8, 14, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición casi quirúrgica. Ves claramente quién es quién. Usalo para protegerte, no para obsesionarte. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te mueve el deseo de aprender algo nuevo. Aunque sea un pequeño curso o lectura, te enciende. Números: 7, 13, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajo, metas y estructura mental en foco. Un ajuste en tu estrategia mejora mucho los resultados. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu espíritu libre se niega a seguir reglas absurdas. Proponer otra manera de hacer las cosas te favorece. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emoción profunda, sensibilidad alta. Cuidar tu descanso y tu entorno es imprescindible. Números: 4, 17, 36.
