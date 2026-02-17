Consultá el horóscopo del miércoles 18 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te animás a cortar con algo que ya no tiene sentido. Esa decisión firme libera mucha energía. Números: 2, 8, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás seguridad y contención, y las encontrás en lo simple. Gente confiable, comida rica, hogar. Números: 4, 11, 28.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicaciones rápidas, ideas nuevas. Buen día para escribir, estudiar, mandar mensajes clave. Números: 6, 10, 29.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Tema emocional pendiente sube a la superficie. Hablarlo te ayuda a sanar, aunque incomode. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Podés ser protagonista de algo importante. La clave es no buscar solo aplausos, sino impacto real. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día útil para ordenar, planificar y ajustar hábitos. Tu lado práctico está muy afinado. Números: 5, 16, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Se activan ganas de compartir y disfrutar. Un encuentro armonioso compensa días de tensión. Números: 8, 14, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición casi quirúrgica. Ves claramente quién es quién. Usalo para protegerte, no para obsesionarte. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te mueve el deseo de aprender algo nuevo. Aunque sea un pequeño curso o lectura, te enciende. Números: 7, 13, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajo, metas y estructura mental en foco. Un ajuste en tu estrategia mejora mucho los resultados. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu espíritu libre se niega a seguir reglas absurdas. Proponer otra manera de hacer las cosas te favorece. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emoción profunda, sensibilidad alta. Cuidar tu descanso y tu entorno es imprescindible. Números: 4, 17, 36.